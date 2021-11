Así es Pauline Chalamet, la hermana de Timothée Chalamet que protagoniza ‘La vida sexual de las universitarias’

El mundo de la actuación parece que se lleva en los genes. Después de que Timothée Chalamet haya conquistado a medio mundo con tan solo 25 años, le toca el turno a su hermana Pauline. La actriz, directora y guionista estadounidense-francesa estrena en HBO Max La vida sexual de las universitarias, una divertida serie teen sobre cuatro universitarias y su liberal vida en el campus. Pero quién se esconde realmente detrás de la intérprete, que aún es desconocida para muchos.

Aunque su hermano se haya llevado todas las miradas de la crítica y el público por sus participaciones en títulos como Call me by your name, Mujercitas o Dune, Pauline (29) también lleva años dentro de la industria del cine.

Hijos de un periodista y una ex bailarina de Broadway, la mayor de los hermanos comenzaba su carrera en el cine y la televisión en la década de los 90 con una pequeña aparición en la serie Sólo se vive una vez. No la veríamos de nuevo hasta una década después en Royal Pains, mientras que esta proseguía con sus estudios.

A partir de 2016, la carrera de la joven comenzaría a despegar con una serie de cortometrajes escritos, dirigidos y protagonizados por ella misma: Between Fear and Laughter (2016), The Group Chat (2019) o Cosmic Disaster (2012), entre otros. Mientras tanto, Pauline también tendría algunos papeles en las producciones La Ville (2017), Acting for a Cause (2020) y Les Engagés: XAOC (2021). No obstante, su gran oportunidad llegaba de la mano de Judd Apatow con el filme El rey del barrio (2020), el coming-of-age con una gran recepción entre el público.

Su lado más divertido en las redes sociales

Durante estos años, Pauline Chalamet también ha continuado desarrollando su carrera como bailarina y cantante, muy ligada al teatro después de sus estudios en la universidad Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts y posteriormente en Francia en la Ecole Supérieure de Comédiens par l’Alternance. Es habitual ver a la artista interpretando canciones acompañada de su ukelele o el piano en las redes sociales, donde también ha demostrado su lado más desenfadado y sexy.

La vida sexual de las universitarias supone una gran oportunidad para ser descubierta por el gran público, más allá de ser conocida como la hermana de Timothée Chalamet. Ahora, Pauline también tiene pendientes los estrenos del filme What Doesn't Float y el cortometraje After Dark. La joven promesa del cine no ha hecho más que comenzar su trayectoria.

