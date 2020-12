De Ariana Grande a Maroon 5: ¿te has dado cuenta de lo moderna que es la 'playlist' de 'Los Bridgerton'?

Es muy probable que ya te hayas enganchado al fenómeno seriéfilo de estas Navidades. Nos referimos a Los Bridgerton, la primera serie de Shonda Rhimes (Anatomía de Grey) para Netflix, un drama de época basado en la saga de novelas escrita por Julia Quinn, a quien la crítica se refiere como una Jane Austen contemporánea.

Si aún no has podido ponerte con ella, te ponemos en contexto: la trama gira en torno a las desventuras de Daphne Bridgerton (interpretada por Phoebe Dynevor)en su búsqueda de marido dentro de la alta sociedad londinense del siglo XIX. Sin embargo, todo se tuerce para la favorita de la reina cuando sale a la luz un misterioso diario que da cuenta de unos supuestos escándalos protagonizados por su familia.

Afortunadamente, Daphne cuenta con la ayuda del Duque de Hastings (René- Jean Page), un codiciado soltero, para limpiar su nombre. Y sí, el diario de chismes firmado por una tal Lady Whistledown (la voz en off de Julie Andrews) ha hecho inevitable la comparación de esta historia con Gossip Girl.

Los Bridgerton ha sido creada por Chris Van Dunsen, colaborador habitual de Rhimes, y ya se ha convertido en un todo éxito en la plataforma de VOD. Además de dramas románticos, intrigas de todo tipo y diálogos maliciosos, la serie también ha enganchado a los espectadores con una banda sonora muy moderna para la época en la que se ambienta. De forma sutil, versionando la melodía y prescindiendo de la letra, la ficción ha incluido canciones de Ariana Grande, Taylor Swift o Billie Eilish.

La playlist violon de La Chronique des Bridgerton :



Ep 1, 18min : Ariana Grande - thank u, next.

Ep 1, 28min : Maroon five - Girls like you.

Ep 2, 55min : Lewis Capaldi - Someone You Loved.

Ep 3, 5min : Billie Eilish - Bad Guy.

Ep 6, 12min : Taylor Swift - Wildest Dreams. — Netflix France (@NetflixFR) December 28, 2020

Netflix Francia ha recopilado las canciones actuales que suenan en la ficción, así como el episodio en el que aparecen e incluso el minuto en el que lo hacen. Ya en el primer capítulo, la trama baila al son de Thank U, Next, de Ariana Grande, y Girls Like You, de Maroon 5. El segundo y tercer episodio nos traen a Lewis Capaldi (Someone You Loved)yBillie Eilish (Bad Guy) respectivamente, mientras que el sexto incluye Wildest Dreams, de Taylor Swift. Tal y como recoge Insider, la banda sonora también cuenta con las covers de In My Blood, de Shawn Mendes, y Strange, de Celeste.

Kris Bowers, compositor ganador del Emmy que ha trabajado en Green Book o Mrs. America, se ha encargado de las canciones originales y las covers de la serie, colaborando en estas últimas con Vitamin String Quartet y Duomo.

Los fans de Los Bridgerton se han mostrado entusiasmados ante esta creativa y original apuesta musical, algo que por otro lado no debería sorprendernos dado que la ficción ya rompe con los clichés del género de época de muchas formas; desde la diversidad en el casting hasta las subtramas feministas.

The orchestral versions of popular pop songs in this show has its own album#Bridgertonpic.twitter.com/vhUeb6WKCs — David Grimmett (@TheDGrimmett) December 25, 2020

"La versión orquestal de canciones populares en esta serie tiene su propio álbum".

GUYS I’m watching #Bridgerton screeners and it’s everything I’ve ever wanted. At a ball, they are playing an orchestral version of Thank U Next. — caryn welby-solomon (@carynwelbys) December 9, 2020

"Estoy viendo los screeners de Los Bridgerton y es todo lo que siempre quise. En un baile, suena la versión orquestal de Thank U, Next".

"Sintiendo el remix de época de Thank U, Next".

A string quartet playing Ariana Grande’s “thank u, next” in a #Bridgerton scene? pic.twitter.com/qJZxz09jQI — Jason Carlos (@jaarlos) December 25, 2020

"¿Un cuarteto de cuerda tocando Thank U, Next de Ariana Grande en una escena de Los Bridgerton? Eres exquisita, eres eterna".

A string cover of Ariana Grande's "thank u, next" AND Maroon 5's "Girls Like You" in #Bridgertonpic.twitter.com/4guJrcmPhv — Nilofer Rajpurkar (@Nilli_Minaj) December 25, 2020

"Una versión con instrumentos de cuerda de Thank U, Next, de Ariana Grande, y Girls Like You, de Maroon 5, en Los Bridgerton".

The Wildest Dreams string cover is #Bridgertonpic.twitter.com/fY0jCMbyno — Danielle Johns (@danijohns) December 26, 2020

"La versión con instrumentos de cuerda de Wildest Dreams es...".