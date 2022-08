‘Aquí no hay quien viva’ y las obras de arte tienen mucho más en común de lo que creemos

Hay pocas series que hayan aguantado tanto los embistes del paso del tiempo como Aquí no hay quien viva, que continúa brillando en sus reemisiones en Atresmedia y en su lanzamiento en Netflix. Ahora, un internauta ha sido el encargado de exponer por qué la serie es una obra de arte, o mejor, muchos lienzos de ellas.

El usuario de Twitter Juan Barbosa @j20barbosa ha compartido un hilo en su cuenta que no ha tardado en convertirse en viral, donde confiesa que ha "descubierto que Aquí no hay quien viva se puede relacionar con muchas obras de arte". De esta forma, algunos de los momentos más hilarantes de la ficción creada por los hermanos Caballero se relacionan con algunas de las pinturas más célebres de la historia del arte.

Vicenta emulando a la Mujer joven en su lecho de muerte, Mariano desnudo cual Venus, de Boticelli, o Paloma emulando El grito de Munch son tan solo algunos de los ejemplos de este divertido hilo, que ya lleva más de 43.000 'me gusta'.

He descubierto que ANHQV se puede relacionar con muchas obras de arte, así que procedo a hacer un hilo:



- ᴍᴜᴊᴇʀ ᴊᴏᴠᴇɴ ᴇɴ ꜱᴜ ʟᴇᴄʜᴏ ᴅᴇ ᴍᴜᴇʀᴛᴇ pic.twitter.com/MPFCGTLZsa — 𝐽𝑢𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑏𝑜𝑠𝑎 ۞ (@j20barbosa) August 29, 2022

- ᴇʟ ɴᴀᴄɪᴍɪᴇɴᴛᴏ ᴅᴇ ᴠᴇɴᴜꜱ, ʙᴏᴛᴛɪᴄᴇʟʟɪ pic.twitter.com/ueXbCUNLT4 — 𝐽𝑢𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑏𝑜𝑠𝑎 ۞ (@j20barbosa) August 29, 2022

Estas comparaciones despertaban las carcajadas entre los usuarios, quienes se animaban a compartir otras escenas de la serie y sus homólogos pictóricos, con personajes tan inesperados como Lenin. Unos comentarios repletos de mucha guasa y grandes momentos de la queridísima serie.

Lenin en la tribuna, Alexander Guerásimov pic.twitter.com/R1ftZhZpVx — Johan (@JMM_1996) August 29, 2022

Autorretrato con oreja vendada, Van Gogh pic.twitter.com/XcOf0P81HX — Johan (@JMM_1996) August 29, 2022

Aquí no hay quien viva llegaba a finales de 2021 a Netflix y, desde entonces, no ha hecho más que aumentar su fandom fiel. Antena 3 comenzó a emitir Aquí no hay quien viva, centrada en las peripecias de la comunidad de vecinos de Desengaño 21, en 2003. Gracias a unos guiones pletóricos y unos personajes inolvidables, constando finalmente de cinco temporadas.

