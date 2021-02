Amazon cancela ‘Truth Seekers’ tras una única temporada

En su origen, Truth Seekers se proponía darle un toque british a una historia del estilo Cazafantasmas recurriendo a dos de los grandes tótems del humor británico: Nick Frost y Simon Pegg. Los protagonistas de la Trilogía del Cornetto eran productores y guionistas de esta serie que Amazon estrenó el año pasado, y también se habían reservado un papel protagonista (el de Pegg algo menos), sin que no obstante estos alicientes hayan hecho de Truth Seekers el éxito que la plataforma esperaba.

De hecho, y según ha revelado Frost a través de Instagram, Amazon ha resuelto no seguir adelante con ella, y Truth Seekers ha sido cancelada tras una única temporada de ocho episodios. “Tristemente, Truth Seekers no volverá por una segunda temporada. No ha sido renovada, lo que es un mazazo para mí”, se lamentaba Frost en un vídeo. “Pusimos todo en esto: nuestro corazón, nuestro alma, nuestra sangre a veces, y no regresar es muy triste para nosotros. Una lástima. Creo que teníamos multitud de historias de fantasmas geniales que contaros, y que se quedaran sin contar”.

“Si os gustaba la serie, gracias. Y si no os gustaba, ¿estáis felices ya? ¡¿Estáis felices?!”, bromeaba Frost al final de la publicación. Truth Seekers también contaba entre sus guionistas con Nat Saunders y James Serafinowicz, y sus protagonistas estaban interpretados por Frost, Samson Kayo, Malcolm McDowell y Emma D’Arcy. Esta última encontró una gran serie en la que participar antes de la cancelación de Truth Seekers, como demuestra su reciente fichaje en House of the Dragon, la precuela de Juego de tronos que planea HBO.