Alberto Caballero, sobre la ausencia de José Luis Gil en 'La que se avecina': "El mejor homenaje será que vuelva"

La 13ª temporada de La que se avecina está cerca de estrenarse y promete ser una de las más especiales de la serie. Aunque, desgraciadamente, tendrá la marcada ausencia de uno de sus personajes más icónicos, el Concejal de Juventud y Tiempo Libre Enrique Pastor. Y es que el actor que le ha dado vida durante tiempo, José Luis Gil, sufrió un ictus hace unos meses que le ha impedido regresar en esta nueva temporada.

Alberto Caballero, guionista y uno de los máximos responsables de La que se avecina, se ha pronunciado en una reciente entrevista sobre la ausencia de José Luis Gil: "Siempre da pena perder a personajes, aunque sea temporalmente... pero cuando esa baja es involuntaria, es doblemente dolorosa", comentaba refiriéndose al caso del prolífico actor de teatro, cine y doblaje.

La posibilidad de tener algún guiño u homenaje al actor también era descartada por Caballero, quien contundente daba el siguiente mensaje: "El mejor homenaje será que vuelva. No queremos pensar en otra alternativa". Por otro lado, sí se ha confirmado la ausencia de Vanesa Romero (quien daba vida a Raquel) o el regreso de Jordi Sánchez (quien también ha estado gravemente enfermo): "Jordi está en forma y feliz. Es una delicia de ser humano y un lujo como actor, todavía nos seguimos riendo como el primer día".

Tanto Jordi Sánchez dando vida a Antonio Recio como José Luis Gil con Enrique Pastor han sido dos de los personajes clave de La que se avecina y que han estado ahí desde el principio. En el caso de Gil, incluso, desde la anterior serie de Caballero, la archiconocida Aquí no hay quien viva en la interpretaba al mítico Juan Cuesta: "José es familia, ha estado a nuestro lado desde el capítulo uno de Aquí no hay quien viva, y nos da mucha rabia que no pueda estar en un momento tan bonito de la historia de la serie y de la productora. Pero volverá", confirmaba Alberto Caballero.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.