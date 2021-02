Al contrario que gran parte de su familia, al príncipe Harry sí le gusta ‘The Crown’

El pasado noviembre Netflix estrenó la cuarta temporada de The Crown, que levantó una polvareda inaudita no solo en redes sociales (donde la Lady Di de Emma Corrin se convirtió en un celebradísimo meme), sino también en los círculos de la realeza británica. A través de la fascinante biografía de Isabel II (interpretada hasta ahora por Claire Foy y Olivia Colman), Peter Morgan y sus guionistas han desarrollado un retrato de la monarquía aplaudido por la crítica pero cuestionado por los principales interpelados, que se sintieron especialmente atacados cuando a la ficción le tocó abordar el matrimonio de Carlos con Diana de Gales.

La polémica llegó al punto de que el secretario de cultura británico, Oliver Dowden, exigiera a Netflix incorporar una cartela a sus episodios dando cuenta de que The Crown era pura ficción, sin apenas parecidos con la realidad. La plataforma de streaming no ha hecho mucho caso de estas demandas, y ahora ha encontrado un (más o menos) inesperado aliado en la figura del príncipe Harry. El duque de Sussex que, junto a su esposa Meghan Markle, abandonó oficialmente la familia real el año pasado, y que ha sido entrevistado recientemente por James Corden en The Late Late Show.

En oposición a voces como la del biógrafo real Penny Junor (que describe The Crown como “el retrato más cruel, injusto y horrible”) a Harry la serie no le ha desagradado lo más mínimo, señalando que Peter Morgan “no finge que está contando algo real”. “Es ficción, aunque ligeramente basada en la verdad. Por supuesto no es estrictamente fiel, por supuesto. Pero te da una idea aproximada de cómo es ese estilo de vida: las presiones y deberes de estar siempre al servicio de la familia, y en lo que esto puede derivar”, declara Harry, llegando incluso a atacar a los medios que sí que abrigan aspiraciones de contar algo verídico.

“Me siento más cómodo con The Crown que leyendo otras historias escritas sobre mi familia, mi esposa o yo mismo en la prensa. Porque esa es la diferencia frente a lo que es obviamente ficción, pero cuando se publican estas cosas supuestamente es noticia. Y tengo un verdadero problema con eso”, señala el príncipe, que durante el encuentro con Corden también dijo que le gustaría que le interpretara en la serie de Netflix Damian Lewis, actor de Homeland.

Hay que señalar, a todo esto, que tanto Harry como Meghan firmaron hace meses un millonario acuerdo con Netflix para producir contenidos; acuerdo que hasta ahora no ha derivado más que en un interés manifiesto por desarrollar un documental sobre Patrisse Cullors, impulsora del movimiento Black Lives Matter en EE.UU.