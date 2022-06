Aunque seamos fans de las series largas con historias intrincadas que nos mantienen pegados a la pantalla semanas, lo cierto es que hay momentos en los que lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Por eso te dejamos una selección de series con pocas temporadas, capítulos cortos o autoconcluyentes que son perfectas para ver del tirón. Todas ellas están en Filmin, así que, en lugar de títulos mainstream, te proponemos algunas auténticas “joyas” que para muchos aún están por descubrir. Vamos allá:

Desaparición en ocho episodios

Klangor

Este thriller de producción polaca narra la insaciable búsqueda de respuestas de una familia cuando su hija menor desaparece en medio de un conjunto de sucesos trágicos. De momento cuenta con tan solo una temporada y un total de 8 episodios con los que logra mantenernos enganchados a la pantalla casi sin esfuerzo, mientras las distintas incógnitas que plantea la trama van tomando forma y enredándose. Su atmósfera oscura y el contraste entre los personajes la convierten en uno de esos thrillers en los que nada es lo que parece y todos tienen algo que esconder.

Volver a empezar

Back to Life

Una ex convicta se enfrenta al mundo real tras haber pasado 18 años en la cárcel. La vuelta a casa de sus padres en su ciudad natal y la falta de relaciones personales le obligarán a vivir las situaciones más incómodas y ridículas mientras lucha por recuperar la normalidad en su día a día y sobreponerse al pasado. Con dos temporadas (y algunos rumores sobre una tercera a finales de 2022) Back to Life es divertida y descarada, reflexiva y mordaz. La genial interpretación de Daisy Haggard se lleva gran parte del mérito en una serie que engancha por su honestidad.

Obsesión con el número 9

Inside N 9

Seis temporadas con capítulos independientes que se caracterizan por una trama retorcida, humor negro y giros inesperados. Sus historias autoconclusivas ocurren siempre en un lugar coronado con el número 9 y se mueven entre lo grotesco y lo extraordinario. Este formato es perfecto para quien quiere pasar un rato entretenido sin tener que meterse en el bucle de una nueva serie, aunque, cuidado porque tampoco te librarás de ver un capítulo tras otro. El guion está firmado por Reece Shearsmith y Steve Pemberton, creador de The League of Gentelmen, una de las comedias más aclamadas y macarras de la TV británica en los últimos años.

Humor absurdo en el sector inmobiliario

Stath lets Flats

Divertida, tierna y absurda, una destacable comedia inglesa que algunos críticos ya han comparado con The Office. Stath trabaja para su padre en una nada pretenciosa agencia inmobiliaria de Londres donde lucha (sin éxito) por hacerse un hueco entre los mejores vendedores mientras intenta poner algo de orden en su propia vida. No parece ser ni de lejos el candidato ideal para tomar el relevo del negocio familiar, pero no por ello va a dejar de intentarlo. Esta es sin duda una apuesta segura para los que buscan una buena dosis de humor absurdo y, sobre todo, sentir mucha, mucha vergüenza ajena. Por el momento solo hay dos temporadas en Filmin y hay una tercera disponible en la web de Channel 4.

El fin del mundo dura 22 minutos

El colapso

Interesantísima propuesta que muestra qué pasaría si nuestra sociedad colapsara, empezando por una falta total de suministros. Cada capítulo explora en un plano secuencia un escenario diferente, donde asistimos a situaciones apoteósicas en las que el caos y la desesperación se apoderan de las personas mientras se activa el instinto de supervivencia. En su conjunto, reflexiona sobre cómo en situaciones extremas sucumbimos al egoísmo y a la violencia en un sálvese quien pueda donde el dinero o la influencia ya no sirven de nada. Cuenta con tan solo 8 capítulos, de 22 minutos cada uno.

Las heridas del pasado

The virtues

Impresionante drama que te dejará sin palabras en tan solo 4 capítulos (el último con 75 minutos de duración). Después de This is England, Stephen Graham y Shane Meadows vuelven a coincidir en este íntimo retrato sobre las heridas del pasado. La serie contiene una secuencia que algunos críticos ya han proclamado como “los mejores 20 minutos de la historia de la TV”. Un potente drama que reflexiona sobre cómo el poder y las decisiones de otros pueden arruinarnos la vida y cómo el perdón o el castigo son la única decisión que queda siempre en nuestra mano. A destacar: la actuación de Stephen Graham. Es de otro mundo.

Vidas cruzadas... en un atentado en Copenhague

Cuando el polvo se asienta

Varias personas cuyas historias están enlazadas viven un infierno durante un sangriento atentado terrorista en la ciudad de Copenhague. La serie cuenta con 10 episodios que presentan a los diferentes personajes y la relación entre ellos antes, durante y después de la catástrofe. Se trata de una gran apuesta a todos los niveles, desde el guion hasta la banda sonora, pero además es un retrato sociológico nada desdeñable: el abuso de drogas, las intrigas políticas y el problema de la inmigración son algunas de las cuestiones que definen la sociedad danesa actual.

Tráfico de menores en Rochdale

La infamia

Drama televisivo con tres capítulos basado en el caso de abuso sexual y tráfico de menores de Rochdale (UK). La reconstrucción de los hechos se ha servido de los archivos de la investigación, entrevistas y declaraciones de víctimas y testigos logrando un retrato fiel y devastador de uno de los episodios más sombríos para el poder judicial de Inglaterra. La mala actuación por parte de los investigadores y la fiscalía arruinó la vida de cientos de jóvenes en un caso de abuso sexual muy complejo y determinante para la sociedad inglesa por sus fuertes implicaciones raciales.

