5 series que deberías ver si te ha gustado 'Con amor, Victor'

Las despedidas siempre son duras, pero se hacen un poco más llevaderas si tienes amigos con las que sustituirlas. Terminar una serie como Con amor, Victor tras tres temporadas deja un gran vacío y por eso se nos ha ocurrido la mejor forma de llenarla, proponiendo otras series adolescentes o con temática LGTBI para mantenernos entretenidos este verano. No nos hará olvidar a Victor y al resto del grupo, pero al menos descubriremos nuevas historias y personajes.

Looking - HBO Max

Quizá estos sean un poco más talluditos que el resto (aunque muchos de ellos aún no hayan madurado siquiera), pero no por ello dejan de experimentar esos mismos sentimientos y problemas. Esta infravalorada serie de HBO narra las andanzas de un grupo de amigos gays en San Francisco, nada menos que con Jonathan Groff (Mindhunter) dando vida a Patrick, un joven diseñador de videojuegos que comienza a volver a salir de marcha cuando se entera de que su ex se va a casar.

Skam España - Movistar +

No hace falta salir de nuestro país ni irse muy lejos en el tiempo para encontrar otra gran serie adolescente con tramas LGTBI. Skam España exploraba con gran verosimilitud los problemas en la vida diaria de un grupo de jóvenes en Madrid y lo hacía también gracias a un joven pero magnífico elenco de protagonistas: Eva (Alba Planas), Cris (Irene Ferreiro), Nora (Nicole Wallace), Viri (Celia Monedero) y Amira (Hajar Brown).

Alex Strangelove - Netflix

Al bueno de Alex Truelove (Daniel Doheny) le pasa un poco como a Victor al principio. Lleva una vida más o menos perfecta pero siente que está incompleta, que no es del todo lo que él realmente quiere. Es cuando conoce a Elliott (Antonio Marziale), un chico gay que confiesa que le gusta, cuando Alex comienza a replantearse todo y a tomar una serie de decisiones que cambiarán su vida y la de sus amigos para siempre.

The Shivering Truth - HBO Max

Algo distinto que probablemente no muchos conozcan pero que dejará a más de uno alucinado. Aprovechando las antologías como Love, Death + Robots, qué mejor que otra serie de animación con capítulos breves, solo que esta gira en torno a figuritas de stop motion para explicar todo tipo de situaciones y sentimientos de lo más especiales y con un toque de humor.

Heartstopper - Netflix

Hemos dejado lo mejor para el final. Y es que si eres de los que aún no han visto la última gran serie LGTBI de Netflix, el final de Con amor, Victor es el momento adecuado. La serie cuenta la increíble y tierna historia de amor entre Nick y Charlie, dos chicos que a priori no tienen nada que ver el uno con el otro pero que tras un mágico encuentro irán conociéndose mejor hasta caer enamorados.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.