5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

De los creadores de la irreverente Big Mouth llega estos días a Netflix Recursos humanos, el spin-off que promete no dejar indiferente a nadie. La ficción estadounidense aterriza unos días en los que nos despedimos de The Last Kingdom y damos la bienvenida a series como Dale Gas. ¿Te lo vas a perder?

Recursos humanos

Nueva serie de animación dirigida a los adultos de la casa, que se ambienta una vez más en el mundo de los monstruos que conocíamos a través de Big Mouth. Los bichos del amor y otras criaturas harán de las suyas el próximo 18 de marzo en este spin-off, donde los romances, los problemas en el trabajo y las necesidad de los clientes humanos crearán toda clase de acciones divertidísimas. La versión original cuenta con las voces de los reconocidos David Thewlis (Harry Potter), Maya Rudolph (La boda de mi mejor amiga), Hugh Jackman (Logan) o Helen Mirren (The Queen (La reina).

Bad Vegan: Fama, fraudes y fugas

Docuserie dirigida por Chris Smith (Una ola de treinta metros, Fyre) que cuenta la historia de restauradora vegana, cuya vida cambia cuando se casa con un hombre misterio que le asegura que su perro podría llegar a ser inmortal. Un true crime salvaje y repleto de vaivenes emocionales. Disponible ya en la plataforma.

Dale gas

Con una clara inspiración en la célebre franquicia Fast & Furious, los mexicanos Ernesto Contreras (El Chapo), Edgar Nito (Huachicolero) y Alejandro Fernández Almendras (Los Carcamales) se sitúan tras la realización de Dale gas. La ficción protagonizada por Benny Emmanuel (Como dice el dicho), Renata Vaca (El comediante) y Andrés Delgado (No Man's Land), que aborda la historia del mecánico Kike Guerrero. Un accidente provoca que el joven huya a Monterrey, donde tendrá que adentrarse en el mundo de las carreras ilegales y el robo de vehículos para poder ganarse la vida.

Alessandro Cattelan: Una pregunta muy simple

"Papá, ¿cómo podemos ser felices?", la simple pregunta de la hija de Alessandro Cattelan provocaría un verdadero viaje de autodescubrimiento para el presentador de radio y televisión italiano. Una travesía que lleva a este a hablar con personalidades como el director Paolo Sorrentino o el futbolista Roberto Baggio. Seis episodios en los que intentará responder una cuestión que realmente no es tan sencilla. Estreno el 18 de marzo en Netflix.

The Last Kingdom 5T

La serie de época se despide con su quinta temporada, donde podremos continuar la historia del guerrero Uhtred Ragnarsson (Alexander Dreymon) en la Inglaterra del siglo IX. El acercamiento a sus hijos, su reclamación al trono como heredero de Bebbanburg y la construcción de su propia banda de guerreros serán claves en estos últimos episodios de la serie creada por Bernard Cornwell para esta coproducción entre Netflix y la BBC.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.