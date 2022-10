5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Acabó El señor de los anillos: los anillos de poder y La casa del Dragón está a punto de hacer lo propio. Pero no preocuparse porque si bien los fans del fantástico se quedarán algo huérfanos (al menos hasta que lleguen las segundas temporadas de ambas, ya confirmadas), el resto de seriéfilos tienen novedades de sobra para suplir ese vacío, desde nuevos futuros virtuales a dramas de época.

Candy - Disney+

Los asesinos en serie vuelven a estar de moda, aunque afortunadamente solo en el terreno de la ficción televisiva. Tras el éxito del caso Jeffrey Dahmer en Netflix, ahora llega a Disney+ la historia de Candy Montgomery, una mujer que protagonizó uno de los episodios más escalofriantes en la Texas de los 80. Candy era una mujer aparentemente normal, con un marido, dos hijos y una casa perfecta que se encargaba de cuidar todos los días. Quizá fue esa monotonía vital la que acabó por trastornarla. Candy en realidad no fue una asesina en serie, pues solo acabó con la vida de una persona, Betty Gore, la mujer de su amante. Pero cómo lo hizo fue algo tan espeluznante que no sabemos si siquiera Jessica Biel, la actriz que da vida a Candy, será capaz de emular.

The Peripheral - Amazon Prime Video

Flynne Fisher es una joven que hace todo lo que puede por mantener a su familia después de que su madre caiga gravemente enferma. Abocada a un trabajo eterno y aburrido, encuentra una vía de escape en una curiosa propuesta: probar un simulador de realidad virtual. A través de este dispositivo experimenta lo que se conoce como periférico, es decir, ocupar el cuerpo de otra persona en una realidad ajena a ella y que parece ambientarse en un futuro no muy lejano. Pero Flynn pronto descubrirá que ese mundo que se abre ante ella es mucho más real de lo que parece. Adaptación de la novela homónima del autor canadiense William Gibson, considerado el padre de la literatura cyberpunk.

El club de medianoche - Netflix

Muchos de los criados en los 90 y a principios de los 2000 recordarán El club de medianoche, una serie antológica de terror en la que una grupo de niños en un campamento se sentaban frente a una pequeña hoguera para contar todo tipo de historias de lo más terroríficas alrededor del bosque. Ahora Mike Flanagan, responsable de series como La maldición de Hill House y películas como Doctor sueño, retorna a Netflix y recupera esta idea basada en las novelas de Christopher Pike para darle una vuelta de tuerca y presentarnos nuevas historias, esta vez contadas por un grupo de pacientes terminales. Y cuidado con los sustos, porque la serie ya ha batido el récord Guinness de jump scares solo en su primer episodio.

Babylon Berlin (Temporada 4) - Movistar+

Es Nochevieja en la Berlín de 1930. Los bares están llenos de gente cerveza en mano y dispuestos para dar entrada al Año Nuevo como se merece, ignorando lo que está por venir. Porque mientras el alcohol corre por las barras, en las calles es la sangre la que ha empezado a derramarse, la de una secreta guerrilla impulsada por las fuerzas de las SA, la organización bajo el mandato nazi. El futuro de la República de Weimar está en peligro, aunque dependerá solo de unos pocos revocar el ascenso fascista en una ciudad que por fin empezaba a disfrutar de la vida. La aclamada serie alemana Babylon Berlin llega ya a su cuarta temporada, en la que adaptará la tercera novela de la saga de Volker Kutscher, titulada Un gángster en Berlín.

Vigilante (The Watcher) - Netflix

A Ryan Murphy hay dos cosas que le obsesionan: las historias reales (Feud: Bette and Joan, The People vs O.J. Simpson) y el terror (American Horror Story). Pero cuando ambos temas se juntan eso se convierte en algo irresistible para uno de los showrunners más exitosos de Hollywood en la actualidad, y sobre todo un lienzo sobre el que plasmar sus más hermosamente terroríficos relatos. Así le acaba de suceder con el último éxito de Netflix en Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, la serie con Evan Peters dando vida al famoso asesino en serie que está batiendo récords de audiencia en la plataforma. Un éxito que espera emular con Vigilante, su última serie en la que de nuevo un caso real, el de la familia Broaddus y su famosa casa en Westfield que durante años estuvo asediada por una misteriosa presencia que terminó por aterrorizar a la familia entera.

