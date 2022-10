5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Mientras Jeffrey Dahmer sigue haciendo estragos en Netlfix y parece que la moda de los asesinos en serie y true crimes ha vuelto con más fuerza (si es que en algún momento se fue), las demás plataformas se han puesto manos a la obra para competir y sacar todo tipo de series de lo más interesantes. En la selección de esta semana encontrarás otro polémico personaje como Candy Montgomery, pero también nuevos y fascinantes mundos alejados de los psicópatas.

El club de medianoche - Netflix



Muchos de los criados en los 90 y a principios de los 2000 recordarán El club de medianoche, una serie antológica de terror en la que una grupo de niños en un campamento se sentaban frente a una pequeña hoguera para contar todo tipo de historias de lo más terroríficas alrededor del bosque. Ahora Mike Flanagan, responsable de series como La maldición de Hill House y películas como Doctor sueño, retorna a Netflix y recupera esta idea basada en las novelas de Christopher Pike para darle una vuelta de tuerca y presentarnos nuevas historias, esta vez contadas por un grupo de pacientes terminales. Y cuidado con los sustos, porque la serie ya ha batido el récord Guinness de jump scares solo en su primer episodio.

The Bear - Disney+



El plato estrella para esta semana es nada menos que The Bear, una de las grandes sorpresas seriéfilas de este año. Avalada por la crítica de Estados Unidos, donde se estrenó durante este verano, ahora llega a Disney+ para hacer disfrutar a todos aquellos apasionados de la cocina o de un buen drama, si no ambas. Cuenta la historia de Carm (Jeremy White Allen), un joven cocinero que abandona la alta cocina para encargarse del restaurante de sándwiches de su fallecido hermano. Allí intentará imponer su particular estilo culinario a un equipo formado por jóvenes promesas y otros que llevan tanto tiempo en el negocio que no recibirán con tanta ilusión sus nuevos métodos entre fogones.

Industry (Temporada 2) - HBO Max



Tras alzarse como una de las grandes revelaciones de los dramas empresariales cogiendo asó el testigo de series como Billions o Suits, Industry se ha convertido en una imprescindible para muchos. Ahora llega su segunda temporada para intentar mantenerse en lo más alto mientras cuenta las nuevas peripecias de estos jóvenes contables que intentan abrirse camino en el despiadado mundo de la banca londinense tras el colapso sufrido en 2008.

Hotel Europa - Filmin

Premiada en el prestigioso Festival de Berlín, esta miniserie alemana basada en la novela homónima del filósofo y escritor francés Bernard-Henri Levy promete hacer las delicias de los usuarios de Filmin amantes de la historia. En ella se narra la vida de los Dreesen, una familia de hoteleros que durante generaciones han construido uno de los hoteles más emblemáticos del viejo continente. Emil ha regresado de la Primera Guerra Mundial con ciertos traumas y secuelas, pero dispuesto a dar un cambio de rumbo al hotel con respecto a la línea de su padre Fritz, intentando atraer a unos huéspedes más selectos e intelectuales. Pero todo eso se pondrá en jaque cuando Emil sea chantajeado por un compañero de trincheras que amenaza con sacar a la luz oscuros secretos que se vivieron en el frente.

Candy - Disney+

Los asesinos en serie vuelven a estar de moda, aunque afortunadamente solo en el terreno de la ficción televisiva. Tras el éxito del caso Jeffrey Dahmer en Netflix, ahora llega a Disney+ la historia de Candy Montgomery, una mujer que protagonizó uno de los episodios más escalofriantes en la Texas de los 80. Candy era una mujer aparentemente normal, con un marido, dos hijos y una casa perfecta que se encargaba de cuidar todos los días. Quizá fue esa monotonía vital la que acabó por trastornarla. Candy en realidad no fue una asesina en serie, pues solo acabó con la vida de una persona, Betty Gore, la mujer de su amante. Pero cómo lo hizo fue algo tan espeluznante que no sabemos si siquiera Jessica Biel, la actriz que da vida a Candy, será capaz de emular.

