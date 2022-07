5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Parece mentira pero julio llega a su final y con él se va la mitad del verano. Es triste, sí, pero se ve claramente en el curso de las series, que ya vuelven a la carga y algunas de ellas mostrando sin descaro alguno la vuelta literal a las clases, como el regreso de Rebelde o el campamento de verano de High School Musical: La serie. Siempre nos quedará la música.

Resident Evil - Netflix



En 2022, Jade y Billie Wesker son dos hermanas que llegan a la imponente New Racoon City, una ciudad en la que la tecnología parece estar a años luz del resto para acompañar a su padre, Albert Wesker. En 2036, la misma Jade es una de las supervivientes tras una gran epidemia que ha convertido a buena parte de la población en zombies, e intenta seguir con vida mientras lidia con sus recuerdos de aquel tiempo pasado con su familia. Nueva adaptación de la popular saga de videojuegos de Capcom que ya tuvo su réplica en el cine con Mila Jovovich, aunque todo apunta a que la serie de Netflix se desmarcará en gran medida de ambos antecedentes.

Primal (Temporada 2) - HBO Max

Hace un par de años una pequeña serie de animación para adultos se coló en todas las listas como uno de los trabajos más aclamados del año. Y eso que iba de algo tan fantasioso como un humano y un dinosaurio al borde de la extinción que se aliaban para sobrevivir en su hostil entorno. La respuesta al porqué esa serie estaba funcionando tenía nombre y apellidos: Genndy Tartakovsky. Y es que el autor de la miniserie de Las guerras clon de Star Wars u Hotel Transilvania conquistó a todos con su descarnado y violento estilo de animación. De ahí que el tráiler de la nueva temporada apenas desvele nada: no hace falta, una imagen vale más que mil palabras y la animación de Tartakovsky podría mantenernos un verano entero sin parpadear.

Rebelde (Temporada 2) - Netflix

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero solo hace falta ver el éxito de otras series más recientes como Élite para probar que lo bueno empieza cuando ya se conocen los personajes. Así se espera que sea el resultado de la vuelta a las aulas en la Elite Way School, que nadie tiene que ver con Las Encinas madrileñas sino con el instituto mexicano de la Rebelde original. Lo que sí parece evidente que este revival rescatará de la serie español es su whodunit particular, porque cuando vimos el tráiler de esta segunda temporada se anunciaba la muerte de un personaje importante que, como en Élite, no sabemos quién es ni por qué está muerto. Solo sabemos que habrá un nuevo director en la escuela y eso ya es motivo suficiente para empezar las cábalas.

Los ensayos - HBO Max

¿Alguna vez te has planteado qué pasaría si pudieras ensayar algo infinitas veces antes de hacerlo? Probablemente las cosas saldrían mucho mejor, ¿verdad? A esa pregunta pretende responder el cómico Nathan Fielder en Los ensayos, aunque por ello tenga que pasar por momentos incómodos y acciones moralmente cuestionables como recrear a medida los escenarios de tu casa o de tu trabajo. En esta serie de HBO Max se exploran todas las posibilidades de afrontar una difícil decisión sabiendo de antemano todos las posibilidades y factores que entran en juego, casi como una serie de simulaciones previas al suceso real. ¿Te atreverías a probarlo?

High School Musical: la serie (Temporada 3) - Disney+

La serie meta de Disney+ sobre un grupo de chicos obsesionados con High School Musical ha llegado a su tercera temporada dispuesta a emular las películas. Ha pasado tiempo desde que conocimos a Nini (Olivia Rodrigo) y Ricky (Joshua Bassett) y sus caminos ahora se han separado, pero una nueva camada de wildcats está a punto de llegar. Y no lo hará en el mítico East High School, sino en un campamento de verano, imitando también el escenario en el que se desarrollaba High School Musical 2. Parece que no habrá partido de béisbol pero sí la aparición especial de alguien que sabe mucho sobre cantar, bailar y hacer deporte: Corbin Bleu, el mítico Chad de las películas que ayudará a los nuevos a preparar un musical sobre…Frozen.

