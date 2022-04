5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

La Semana Santa ya está aquí y eso es sinónimo de muchas cosas: procesiones, películas de romanos en televisión, torrijas...pero también puede ser el momento perfecto para descubrir nuevas series o ponerse al día con las pendientes. Esta semana os proponemos una nueva tanda de recomendaciones seriéfilas, la mayoría de ellas originales y con personajes de lo más variopintos.

Tokyo Vice - HBO Max

Que Michael Mann vuelva siempre es buena noticia. El director de Heat y Collateral llevaba tiempo inactivo, pero ha regresado y lo ha hecho con dos de las cosas que más le apasionan: la cultura nipona y los oscuros negocios que oculta la corrupción. Tokyo Vice adapta la novela homónima del periodista Jake Adelstein, quien llegó a Tokio con tan solo 19 años y pronto se convirtió en uno de los periodistas más reputados del Yomiuri Shimbun, el diario japonés de máxima tirada de la cual fue además el único extranjero escribiendo. La serie recoge las experiencias del propio Adelstein (Ansel Elgort) infiltrándose en las tenebrosas calles de Tokio para destapar los negocios de la yakuza. Casi da pena que Mann solo se encargue del piloto.

Anatomía de un escándalo - Netflix

David E. Kelley vuelve a sumergirse en los recovecos de la clase alta tras Big Little Lies y The Undoing. Esta vez lo hace en calidad de productor y guionista junto a Melissa James Gibson (House of cards) adaptando la novela homónima de Sarah Vaughan para Netflix. James (Rupert Friend) es acusado de un grave delito y aunque al principio su mujer (Sienna Miller) confía en su versión de los hechos, poco a poco irá descubriendo a través de otras mujeres la terrible verdad que se esconde detrás de las hermosas apariencias.

Torres de Malory - HBO Max

La infancia de muchas personas no sería la misma de no ser por una persona: Enid Blyton. Gracias a la escritora británica millones de niños se aficionaron a la lectura, especialmente leyendo las historias de Los cinco, Secreto, Misterio o Torres de Malory. HBO Max lanza ahora la adaptación de esta última, la saga de novelas en torno a un grupo de niñas destinadas a convertirse en grandes mujeres pero que primero tienen que pasar por la férrea instrucción del colegio Torres de Malory. Allí conoceremos a Darrell Rivers, la protagonista, pero también a Sally, Alicia, Mary-Lou y el resto de compañeras con las que compartir aventuras para hacer mucho más divertido el paso a la madurez.

Los herederos de la tierra - Netflix

En la Barcelona del siglo XIV, el joven Hugo Llor (Yon González) intenta reconstruir su vida tras el fallecimiento de su padre bajo el amparo del respetado Arnau Estanyol (Aitor Luna), quien lo acoge como su protegido. Sin embargo, el deseo de Hugo de continuar el sueño de su padre construyendo barcos se ve interrumpido cuando es involucrado en una compleja trama palaciega con una familia rival de Estanyol, los Puig. Jordi Frades vuelve a adaptar a Ildefonso Falcones con esta continuación de La catedral del mar para Netflix que cuenta en su reparto con Elena Rivera, Rodolfo Sancho o Michelle Jenner entre otros.

Outer Range - Amazon Prime Video

Western, misterio y… ¿ciencia-ficción? Outer Range se presenta como una de las series más enigmáticas de Amazon Prime Video y también una de las que más prometen. Casi como los extraños símbolos que aparecían en Señales de Shyamalan, el ranchero Royal Abbott (Josh Brolin) descubre unos agujeros inspeccionando en sus tierras, codiciadas ahora por una familia rival. A partir de ahí una serie de extraños eventos comienzan a desencadenarse, entre ellos la llegada de una forastera (Imogen Poots) que está convencida de poder resolver el misterio y ayudar a los Abbott a conservar el rancho

