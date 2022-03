5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

En medio de conflictos, pandemias y demás desastres, ahí están las series para hacer pasar un buen rato y olvidar todo lo que ocurre ahí fuera. Entre las recomendaciones de esta semana hay precisamente una sátira sobre nuestro futuro, Upload, otra sobre la violencia policial y los efectos de esta, La línea roja, e incluso hay lugar para el deporte con la aclamada serie sobre los Lakers.

Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers (HBO Max)

Precisamente comenzamos con la serie que todo fanático del deporte estaba esperando. Tiempo de victoria es la serie desarrollada Adam McKay (No mires arriba) que, más allá de que le costase su amistad con Will Ferrell, está llamada a emular el éxito de El último baile, solo que con el añadido de tratarse de una ficción y no documental. Para ello contarán con un gran reparto: John C. Reilly haciendo de Jerry Buss, Adrien Brody y muchos más para dar vida a los grandes nombres de la NBA. Se estrena en HBO Max el próximo 7 de marzo.

Upload (Temporada 2) - Amazon Prime Video

La nueva serie del creador de The Office, Greg Daniels, regresa a Amazon con una segunda temporada dispuesta a remontar el vuelo. No sin recapitular los eventos de la primera, en esta nueva tanda de episodios Upload Nathan tendrá que lidiar con el mundo virtual mientras Nora parece haberse desconectado. En Amazon Prime Video desde el viernes 11.

Érase una vez... Pero ya no - Netflix

Los cuentos no son siempre como los habías imaginado, y mucho menos este. Sebastián Yatra da vida a un galán de la Edad Media cuyo hechizo de amor lo lleva a reencontrarse con su amada en la actualidad, en la que los conceptos amorosos son algo diferentes. Dirigida por Manolo Caro (La casa de las flores), esta comedia musical cuenta también con la presencia y la voz de Nia Correia. En Netflix desde el 11 de marzo.

La línea roja - HBO Max

Para los fans de los thrillers y las huidas hacia delante sin mirar atrás, HBO Max recupera una de las mejores miniseries de 2019, La línea roja. En ella tres familias muy distintas de Chicago se ven afectadas por la misma tragedia, la muerte de un hombre afroamericano a manos de un policía blanco. Llega a la plataforma este martes 15 de marzo.

Dale gas - Netflix

Aunque Putin lo suba de precio, a los conductores más temerarios de México les da igual lo que valga. Y menos a Kike Guerrero, el piloto que se ve obligado a huir de Monterrey y regresar a Ciudad de México para reencontrarse con su pasado, un pasado del que no podrá huir por muy rápido que conduzca. En Netflix a partir del día 16 de marzo.

