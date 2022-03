5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Llega el mes de marzo y no todo va a ser murciélagos, gatos y pingüinos. Si buscas evadirte de la fiebre por The Batman o simplemente quieres descubrir nuevas series, aquí van una serie de recomendaciones para esta semana, desde una prometedora serie deportiva al regreso de Star Trek: Picard.

Nuestra bandera significa muerte - HBO Max

No podíamos empezar la lista sin volver a recomendar la nueva comedia de Taika Waititi (Lo que hacemos en las sombras) que tiene acento español con la presencia de Nacho Vigalondo en la dirección. Nuestra bandera significa muerte las aventuras de Stede Bonnet, un rico terrateniente que decide probar fortuna como corsario. En HBO Max desde 3 de marzo.

Star Trek: Picard (Temporada 2) - Amazon Prime Video

Dispuesta a enmendar los errores de su primera temporada tal y como lo hiciera el propio Picard (Patrick Stewart) con sus fallos del pasado, la serie del universo Star Trek vuelve en una segunda temporada con un enfoque mucho más maduro que hará las delicias de los fans y llevará a estos por caminos inexplorados hasta la fecha. En Amazon Prime Video desde el 4 de marzo.

The Boys: Diabolical - Amazon Prime Video

No te asustes, no es la tercera temporada aún. Pero sí es una oportunidad de descubrir historias paralelas que no nos han contado de los miembros de The Boys, desde los orígenes El patriota (con la voz de Anthony Starr) hasta algunos nuevos como Areola, que cuenta con la voz de Awkwafina. Los capítulos de menos de veinte minutos podrán verse en Amazon Prime Video a partir del 4 de marzo.

Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers - HBO Max

Llegamos a la serie que todo fanático del deporte estaba esperando. Tiempo de victoria es la serie desarrollada Adam McKay (No mires arriba) que, más allá de que le costase su amistad con Will Ferrell, está llamada a emular el éxito de El último baile, solo que con el añadido de tratarse de una ficción y no documental. Para ello contarán con un gran reparto: John C. Reilly haciendo de Jerry Buss, Adrien Brody y muchos más para dar vida a los grandes nombres de la NBA. Se estrena en HBO Max el próximo 7 de marzo.

The Last Kingdom (Temporada 5) - Netflix

Basada en los libros de Bernard Cornwell, las aventuras de Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon) llegan a su quinta y última temporada. En ella veremos al rey Eduardo tratando de cumplir el deseo de su padre de unir los reinos para formar Inglaterra. Mientras tanto, Uhtred actúa como protector de Aethelstan, el futuro rey de Inglaterra, al tiempo que los enemigos se reúnen para detener la línea de sucesión y romper la delicada paz una vez más. En Netflix a partir del día 9 de marzo.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.