5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

El primer mes del año está a punto de terminar y con él recopilamos algunas de las mejores series que salen esta semana. El regreso de una de las series más emocionantes de los últimos tiempos, This is Us, el nuevo thriller español de Netflix (Feria) o lo último del creador de Downton Abbey.

La edad dorada (The Gilded Age) - HBO Max

Uno de los platos fuertes de HBO Max para el mes de enero es sin duda esta serie. Avalada por el creador de Downton Abbey, Julian Fellowes, La edad dorada cuenta la historia de Marian Brook, una joven que se traslada a Nueva York tras la muerte de su padre para vivir con sus adineradas tías. La serie, que cuenta en su reparto con Carrie Coon (The Leftovers) y Christine Baranski (Good fight). Y disponible en HBO Max.

Educar a un superhéroe - Netflix

Era de esperar que la fiebre de los superhéroes no solo llegase al mundo de las series, sino también al de los más pequeños. Una original forma de enrevesar el género y una oportunidad de ver cómo sería crecer con superpoderes, pero sin la suficiente madurez para llevarlos con responsabilidad. La segunda temporada aterriza en Netflix el próximo 1 de febrero.

This is Us (Temporada 5) - Amazon Prime Video

Con 16 episodios de 45 minutos y mientras en Estados Unidos ya llegan a la sexta y última temporada de la serie, la quinta entrega de This is Us llega a Amazon Prime Video con las mejores historias de Jack (Milo Ventimiglia) y Los Tres Grandes, cuyo cumpleaños da el pistoletazo de salida a esta temporada. En l a plataforma desde el 27 de enero.

Feria: La luz más oscura - Netflix

La nueva serie de Netflix tiene acento español y es un thriller de lo más oscuro y conspiranoico. En él, la vida de dos hermanas adolescentes da un vuelco absoluto cuando sus padres desaparecen justo después de ser acusados de asesinar a 23 personas. Pero en el pueblo ya no saben de quien fiarse y tendrán que mantenerse unidas para encontrar a sus padres y resolver el misterio. En la plataforma desde el 28 de enero.

Pam & Tommy - Disney+

Una estrella de la televisión, una de la música y un vídeo de ambos que nunca debió salir a la luz, pero que sin embargo se convirtió en el más codiciado durante los años 90. La relación de Pamela Anderson y Tommy Lee es llevada a la pantalla de la forma más cómica posible gracias a Craig Gillespie (Cruella, Yo Tonya) y con las interpretaciones de Lily James y Sebastian Stan. En Disney+ a partir del día 2 de febrero.

