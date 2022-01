5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Si el tren de Snowpiercer nunca para y tampoco el de las series. Esta semana tenemos el regreso de varios viejos conocidos que llevábamos tiempo sin ver y una nueva serie que viene avalada por el creador de Downton Abbey, Julian Fellowes. Pasajeros a bordo, el tren está a punto de emprender su marcha.

The Sinner (Temporada 4) - Netflix

Para los que no lo recuerden, The Sinner es una serie en la que cada temporada trata un caso diferente. Lo único que se mantiene es el detective Harry Ambrose, que en esta temporada se encuentra retirado pero que sin embargo se verá envuelto en un terrible caso cuando está de viaje en Hannover con su esposa. En Netflix a partir del miércoles 24.

As we see it - Amazon Prime Video

La ficción cada vez encuentra más hueco para dar cabida a historias hasta el momento no tan representadas. Eso es lo que se propone Amazon con As we see it, una serie de jóvenes con la particularidad de que estos se encuentran en el espectro autista. Disponible en la plataforma desde el día 21.

Ozark (Temporada 4) - Netflix

Han pasado casi dos años desde la última vez que vimos a la familia Byrde, y en esta parece que veremos el ascenso definitivo de Wendy (Laura Linney) al poder tras lo acontecido en la tercera temporada. ¿Será realmente la nueva Heisenberg? Podrás descubrirlo en Netflix desde el viernes 21 de enero.

La edad dorada - HBO Max

Uno de los platos fuertes de HBO Max para el mes de enero es sin duda esta serie. Avalada por el creador de Downton Abbey, Julian Fellowes, La edad dorada cuenta la historia de Marian Brook, una joven que se traslada a Nueva York tras la muerte de su padre para vivir con sus adineradas tías. La serie, que cuenta en su reparto con Christine Baranski (Good fight) o Carrie Coon (The Leftovers) entre otras, se estrena este martes 25 de enero.

Snowpiercer (Temporada 3) - Netflix

La última parada, como no podía ser de otra manera, es el tren de Snowpiercer, que en esta tercera temporada tendrá a Layton (Daveed Diggs) de vuelta buscando desesperadamente a Melanie (Jennifer Connelly) la que se cree que se sobrevivió al accidente del final de la temporada pasada. Mientras tanto, Wilford (Sean Bean) se ha hecho con el poder absoluto y parece que la Tierra vuelve a recuperar temperatura... habrá que comprobarlo el próximo martes 25 en Netflix.

