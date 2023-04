El nuevo thriller erótico de Netflix, Obsesión, nos ha regalado la presencia de la actriz Charlie Murphy, quien en el pasado comenzara a despuntar con series como Happy Valley y Peaky Blinders. Ahora, la irlandesa, de 34 años, ha logrado alcanzar la atención de muchos con su papel como Anna Barton, inmersa en un triángulo amoroso con un padre, interpretado por Richard Armitage (El hobbit), y un hijo, Rish Shah (Ms. Marvel).

1. De una infancia religiosa al sueño de ser actriz

Nacida el 30 de noviembre de 1987, en Enniscorthy (Irlanda), Charlie Murphy nació en el hogar de Pat y Brenda Murphy, los dueños de un salón de belleza. Además, su padre era pastor cristiano renacido, por lo que en su casa siempre fue muy relevante la religión. Con el paso de los años, Murphy se mudó a Dublín donde estudió interpretación en el Gaiety School of Acting.

2. Sus primeros pasos en el cine y la televisión

En 2009, Murphy debutó en la serie de televisión The Clinic, el drama centrado en el trabajo y la vida privada de una serie de médicos de Dublín. Un pequeño papel al que seguirían sus apariciones en breves en las series Single-Handed y Misfits, aunque su trabajado como actriz secundaria en la película Philomena (Stephen Frears, 2013), donde interpretaba a Kathleen, fue el que empezó a granjearle una mayor atención en el sector cinematográfico.

3. ¿De qué te suena? Su gran salto a la fama

A partir de entonces, la intérprete irlandesa empezó a encadenar una serie de trabajos que la llevarían finalmente a formar parte del elenco principal de la serie Love/Hate. "Nadie asumió que sería tan grande, aunque sabíamos como actores que era un guion brillante y esperábamos que la gente lo disfrutara", confesaba en el pasado la actriz.

Un inicio prometedor que la llevaría después a formar parte de proyectos mayúsculos como The Last Kingdom, Peaky Blinders, Halo o Happy Valley, asumiendo cada vez una mayor importancia interpretativa.

4. Premios a su labor en el teatro y la televisión

Paralelamente, Murphy también comenzó su andadura profesional sobre las tablas del teatro. que hizo que ganara el Irish Theatre Award (Premio al Teatro Irlandés) por su papel como Eliza Doolittle en Pygmalion, la obra creada por George Bernard Shaw. Una actuación por la que cosechó numerosas alabanzas en 2011 y que sirvió para que continuara abrazando también su faceta como actriz de teatro.

Murphy también ganó otros tantos premios en su carrera, tanto por sus trabajos en la televisión como en los teatros, como los cuatro reconocimientos en los Irish Film and Television Awards y el premio WhatsOnStage Awards de 2019, otorgado por su trabajo en la obra The Lieutenant of Inishmore, bajo la dirección del oscarizado Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras, Almas en pena de Inisherin).

5. Pareja de un prometedor cineasta y dramaturgo

En su faceta más personal, la irlandesa mantiene una relación sentimental en la actualidad con el director de cine y dramaturgo británico Sam Yates, quien prepara su ópera primera para la gran pantalla Magpie, donde cuenta con actores de la talla de Daisy Ridley (saga Star Wars).

Además, Yates ha sido muy aclamado por sus trabajos en las adaptaciones de las obras teatrales A Separate Peace, The Starry Messenger, Glengarry Glen Ross o Macbeth, que le han llevado a trabajar con actores como Jenna Coleman, Matthew Broderick, Christian Slater o Ruth Wilson.

Charlie Murphy y Sam Yates Getty

