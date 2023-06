El verano nos da la bienvenida con algunas series que engancharán al público de todas las edades, desde la nueva ficción de la Casa de las Ideas, hasta la ampliación del universo The Walking Dead, pasando por la continuación de la secuela de Sexo en Nueva York. Producciones dirigidas para todo tipo de espectadores.

Por su parte, el apartado español está encabezado por el drama LGTBI Las noches de Tefía y el thriller sobre narcotráfico Black Sunday, que están acompañados de la nueva docuserie sobre la vida de la reina Sofía.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

Invasión secreta (Disney+)

La Fase 5 del MCU prosigue su curso en Disney+ con el estreno de la nueva serie de la Casa de las Ideas. Un proyecto muy esperado pues adapta un arco muy popular de los cómics, según el cual la raza alienígena de los Skrull se infiltra en la Tierra haciéndose pasar por varios de sus más ilustres habitantes. Invasión secreta es la primera entrega de Marvel donde Nick Fury (Samuel L. Jackson) es el protagonista total, secundado por Ben Mendelsohn como Talos, líder de los Skrull.

La orquesta (Filmin)

Tras la estela de Tár o Whiplash, Mikkel Munch-Fals (creador de Borgen) aporta su característico tono a su nueva serie disponible en Filmin. Encabezada por los actores Frederik Cilius Jørgensen (Guru) y Rasmus Bruun (El caso Hartung), la producción danesa aborda los intríngulis de la Orquesta Sinfónica de Copenhague, donde un nuevo director llega para instaurar un sistema en el que el amargado clarinetista segundo Bo se posiciona como un ejemplo a seguir, a pesar del disgusto de muchos.

The Walking Dead: Dead City (AMC+)

Con un tono más oscuro que la serie original de los muertos vivientes de AMC, este nuevo spin-off ha despertado el interés del fandom de las adaptaciones de los cómics de Robert Kirkman. En esta nueva serie, Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) tendrán que forjar una alianza inesperada para salvar al hijo de la líder de Hilltop, que ha sido secuestrado y trasladado a la ciudad de Nueva York. Nuevos caminantes, nuevos villanos y la lucha contra la supervivencia continuarán haciendo las delicias de los seguidores de los zombies.

Las noches de Tefía (Atresplayer)

Entre 1954 y 1966, Fuerteventura (Canarias) alojó uno de los sitios más horribles creados durante la dictadura franquista, la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, donde los homosexuales eran enviados para cumplir la Ley de vagos y maleantes. Ahora, la nueva serie creada por Miguel del Arco (Las furias) pretende hacer justicia a tanta gente que quedó atrapada entre esas cuatro paredes. Encabezan el reparto Marcos Ruiz (Madres. Amor y vida), Patrick Criado (Antidisturbios) o Miquel Fernández (Mar de Plástico), entre otros grandes nombres.

Black Sunday (Prime Video)

El servicio de streaming de Amazon estrena la serie española Black Sunday, creada por Ludmila Wagnest (Prohibido Silbar). En ella, Sumo es un joven argentino que viaja a Bilbao junto a su mejor amigo Luca para hacerse un hueco en el mercado de la música electrónica. Mientras buscan la manera, ambos se ven obligados a ganarse las habichuelas a base de trapicheos con droga, enfrentándose a un peligroso narco. Esta ficción está protagonizada por Victorio D'Alessandro (Herederos de una venganza), Diego Domínguez (Violetta), Mina El Hammani (Élite) y Ramiro Blas (Vis a Vis).

Sofia y la vida real (HBO Max)

A través de ocho décadas de la historia de Sofía de Grecia, esta docuserie recoge la vida detrás de una mujer que siempre estuvo supeditada a ser la hija de un monarca, la hermana de un heredero, la esposa de otro, y la madre y abuela de los siguientes. Una figura clave en la Historia de España, que nos hacer viajar desde sus primeros años en Grecia hasta su vida actual en un momento crítico como el actual. Un proyecto dirigido ni más ni menos que por David Trueba (Vivir es fácil con los ojos cerrados) y Jordi Ferrerons (Còmics).

Soy Virgo (Prime Video)

Dramedia fantástica sobre Cootie (Jharrel Jerome, Moonlight), un joven negro de Oakland (California) que mide 4 metros de altura, quien ha vivido escondido toda su vida entre cómics y programas de televisión. Cansado de esta vida, decide escaparse y vivir de una vez lo que es experimentar el amor, las amistades o las decepciones, especialmente cuando se encuentro con su ídolo, El Héroe (Walton Goggins, Django desencadenado).

Titanes 4T (Netflix)

Cuarta y última temporada de la serie de superhéroes de DC, creada por Greg Berlanti, Akiva Goldsman y Geoff Johns. En esta ocasión, los Titanes tendrán que enfrentarse a Mother Mayhem (Franka Potente) y el grupo que comanda, con el objetivo de intentar salva la vida a Sebastian Sanger (Joseph Morgan). La ficción podrá disfrutarse en España a través de Netflix.

And Just Like That... 2T (HBO Max)

La secuela de Sexo en Nueva York llega con nuevas desventuras para el cuarteto de féminas empoderadas. Y sí, decimos cuarteto de nuevo, porque Kim Cattrall por fin regresará como Samantha Jones. En los nuevos capítulos, Carrie (Sarah Jessica Parker) tendrá que rehacer su vida ahora que su marido, Mr. Big (Chris Noth, con varias acusaciones de abuso sexual al término de su participación en And Just Like That...) haya fallecido. La esperanza se abrirá con la aparición de otro de sus antiguos pretendientes, Aidan (John Corbett).

No apagues la luz (AMC+)

Thriller galés protagonizado por Joanna Scanlan (Los Larkin), Iwan Rheon (Juego de tronos) y Alexandra Roach (La dama de hierro), que cuenta la historia de una madre que mantiene la esperanza de encontrar a su hija desaparecida hace 18 años. Esto provoca que mantenga la luz encendida desde la evaporación de su hija, cuyo cuerpo nunca fue encontrado tras su supuesto asesinato en el tranquilo pueblo de Llanemlyn. El presunto asesino saldrá en libertad condicional, obligando a esta y a una periodista obsesionada con el caso a enfrentar la verdad.

