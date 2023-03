10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas

En un fin de semana marcado por la celebración de la 95ª edición de los Premios Oscar, que reconocerá la labor de las mejores películas de 2023, las plataformas también apuestan fuerte por los contenidos para los mas seriéfilos, entre los que se encuentran el final de The Last of Us. Un lanzamiento esperadísimo que se suma a 10 de los estrenos de series que aterrizan este fin de semana en el streaming.

Perry Mason 2T (HBO Max)

El personaje literario creado por Erle Stanley Gardner en los años 30 aún tiene casos por resolver. Fue en 1985 cuando este abogado penal, famoso por conseguir demostrar la inocencia de sus clientes al descubrir al verdadero asesino de sus casos, dio el salto a la pequeña pantalla con la serie bautizada con su nombre y que, dividida en 26 capítulos independientes, mostraba al abogado resolver homicidios indefendibles. En 2020, HBO Max decidió recuperar al personaje y estrenar una nueva producción con Matthew Rhys como protagonista. Ambientada en Los Ángeles en 1932, la serie sigue los pasos de Mason en el caso más importante de su vida.

El grito de las mariposas (Disney+)

Belén Rueda, Sandy Hernández, Susana Abaitua y Essined Aponte protagonizan la nueva serie de España y Argentina para Star+, disponible en la plataforma Disney+. Entre 1930 y 1961, el dictador Rafael Leónidas Trujillo, más conocido como 'el chivo', mantuvo en constante terror a la República Dominicana. La serie recoge así uno de los capítulos más oscuros de su gobierno, cuando la activista Minerva Mirabal y sus dos hermanas fueron asesinadas. Un crimen que concienció en el país sobre la violencia contra las mujeres y tuvo grandes consecuencias. Una ficción para los amantes de las historias reales.

You- 4T Parte 2 (Netflix)

Hace un mes, Joe Golberg (Penn Badgley) se introducía en un whodunnit a lo Sherlock Holmes en la esperada cuarta temporada de You. Ahora conocido como Jonathan Moore, el personaje vive en Londres, es profesor de universidad, se encuentra rodeado de la élite más superficial de la capital británica y, para variar, es él quien tiene un acosador. Un mes después de su lanzamiento, Netflix estrena el final de la temporada con la segunda parte de esta entrega.

La gloria 2T (Netflix)

De los creadores Kim Eun-sook y An Gil-ho, La gloria narra la búsqueda de venganza de una mujer que, años después de haber sido agredida en el instituto, crea un elaborado plan para hacer que los responsables de su sufrimiento paguen por sus acciones. Así, Moon Dong-eun decide empezar un trabajo como maestra en la escuela primaria donde estudia el hijo de su mayor acosadora. Protagonizada por Song Hye-kyo y Lee Do-hyun, la serie estrena su segunda parte dos meses después de su lanzamiento en diciembre.

Los enviados (SkyShowtime)

El cineasta argentino Juan José Campanella, ganador del premio Oscar por el filme El secreto de sus ojos (2009), se sitúa como creador de esta coproducción entre Argentina y México. Un nuevo thriller centrado en la imagen de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, una sección del Vaticano que investiga los presuntos milagros alrededor del mundo. Un binomio en el que encontramos al actor mexicano Luis Gerardo Méndez y el español Miguel Ángel Silvestre.

Una historia de crímenes (Amazon Prime Video)



"Yo sé que hay gente que no merece respirar el mismo aire que yo". Es la primera frase que oímos en el tráiler de Una historia de crímenes. Con la intervención de Manuel Marlasca, Miguel Lorente y Patricia Abel, esta miniserie española creada por Alberto Arruty se une a la lista de documentales basados en analizar historias de asesinatos. Con un total de 6 episodios, cada capítulo ahonda en un crimen realizado en nuestro país que los expertos invitados analizarán para intentar llegar a las posibles razones que llevaron a los asesinos a cometer dichos actos.

Rain Dogs (Buscarse la vida) (HBO Max)

Un desahucio, sueños de ser escritora, realidades de striptease en clandestinidad y una hija a la que cuidar. Cash Carraway, la autora de la biografía Skint Estate sobre la lucha por sobrevivir de una madre soltera, de clase obrera y pobre, escribe el guion de la nueva serie de HBO Max para llevar a la pequeña pantalla esta historia de superación. Daisy May Cooper (Avenue 5) se mete en la piel de una mujer que busca una mejor vida para su hija Iris (Fleur Tashijan). En su objetivo por mejorar su situación, acaba creando una familia junto a Selby (Jack Farthing), quien ejerce de padre de la niña, y Gloria (Ronke Adékoluejo), su mejor amiga y madrina de Iris.

Escándalo, relato de una obsesión (Prime Video)

Tras la polémica por la diferencia de edad entre sus protagonistas principales y el éxito de audiencias en su emisión en abierto en Telecinco, la serie llega a Prime Video para aumentar su público. Alexandra Jiménez (Las distancias) y Fernando Lindez (Skam España) protagonizan esta miniserie, donde Inés, una madre de 42 años, decide acabar con su vida, ahogada en problemas personales. Pero, su salvador resulta ser un adolescente del que se enamora obsesivamente, causando un verdadero revuelo en su vida.

MH370: El avión que desapareció (Netflix)

Coincidiendo con el noveno aniversario de uno de los mayores misterios de la aviación moderna, Netflix estrena la docuserie MH370: El avión que desapareció, que aborda la desaparición de 239 personas (entre tripulación y pasajeros) en una aeronave de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, el vuelo se evaporaba de la faz de la tierra, sin dejar rastro alguno y abriendo paso a toda clase de teorías conspiratorias.

Abuelo y exconvicto (Disney+)

Tragicomedia protagonizada por Kerry Washington (Little Fires Everywhere) y Delroy Lindo (The Good Fight), que aborda la historia de una terapeuta especialista en solucionar problemas de pareja. Una mujer que lidia con sus propios conflictos personales, a los que se suma la salida de prisión de su padre. Tracy McMillan se sitúa como la creadora de la serie, después de trabajar como guionista en Mad Men, La rebelión de las chicas buenas o Runaways.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.