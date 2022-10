10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas

Semana de grandes estrenos en los servicios de streaming, donde lo más destacable es el final de la comedia irlandesa Derry Girls, que coincide con el desenlace de la longeva The Walking Dead. Unos días en los que la nueva serie de Mike Flanagan, creador de La maldición de Hill House, se entremezcla con series cómicas, como The Bear; de terror, como From; o incluso casos reales, como La gran inundación. Una oferta amplía y variada

The Bear (Disney+)

Comedia que nos traslada a los fogones de Nueva York, donde un exitoso chef se ve obligado a regresar a Chicago para regentar la tienda de sándwiches de su familia. Jeremy Allen White (Shameless) se introduce en la piel del protagonista, acompañado de Ebon Moss-Bachrach (Girls), Ayo Edebiri (Dickinson), Liza Colón-Zayas (En terapia) o Edwin Lee Gibson (Fargo), entre otros.

La gran inundación (Netflix)

Polonia, 1997. Una inundación se aproxima a la capital de la Baja Silesia, donde los científicos y las autoridades del lugar deciden salvar a la ciudad y sus habitantes. Sin embargo, esta decisión conlleva el sacrificio de todos los pueblos que se encuentran alrededor. Un hecho al que no todos están dispuestos. Agnieszka Żulewska (En la ciénaga) interpreta al personaje principal de la serie, que se inspira en la inundación de Europa central de 1997, que afectó a Polonia, Alemania y República Checa.

Pennyworth 3T (HBO Max)

La tercera temporada de la serie basada en los orígenes de Alfred Pennyworth, el conocidísimo personaje de DC Comics, nos traslada cinco años después de la guerra civil que presenciábamos en las primeras temporadas. Una nueva época para héroes y villanos, donde el ex soldado británico del SAS y trabajador de Thomas Wayne continuará ofreciéndonos grandes tramas. El actor Jack Bannon (Los Médici: Señores de Florencia) prosigue interpretando a este personaje.

Derry Girls 3T (Netflix)

Creada por Lisa McGee (El arte del engaño), Netflix estrena el final de la serie irlandesa. Mientras el conflicto en Irlanda del Norte empieza a desenredarse, el grupo de estudiantes del colegio de monjas continuará haciendo de las suyas. Una comedia que promete regalarnos grandes risas de cara a sus últimos 7 episodios. Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Michelle Mallon y James Maguire interpretan al quinteto de amigos.

El club de la medianoche (Netflix)

Del creador de La maldición de Hill House y Misa de medianoche, Mike Flanagan, llega estos días a Netflix El club de la medianoche. Una adaptación de las novelas de Christopher Pike, donde siete pacientes terminales viven en el hospicio Rotterdam Home. Allí comienzan a reunirse de medianoche para compartir historias de miedo. Esta nueva serie cuenta en su reparto con Samantha Sloyan (Anatomía de Grey), Zach Gilford (Anarchy: La noche de las bestias) o Igby Rigney (Fast & Furious 9), entre otros intérpretes.

The Walking Dead 11T, Parte 3 (FOX TV)

Los muertos vivientes de AMC se despiden después de 12 años de emisión. La adaptación de los cómics creados por Robert Kirkman estrena sus últimos ocho episodios, donde veremos cómo los supervivientes conocen los secretos de la Commonwealth y empiezan a vislumbrar un posible futuro para la humanidad. Un desenlace que suena a un 'hasta luego', puesto que personajes como Daryl (Norman Reedus), Negan (Jeffrey Dean Morgan) o Maggie (Lauren Cohan) continuarán apareciendo en los spin-off de TWD.

From (HBO Max)

Serie de los productores de Perdidos, que narra la historia de un pueblo que atrapa a todo aquel que se adentra en él. Mientras los habitantes del lugar intentan mantener la calma y buscan desesperadamente una vía de escape, el bosque de los alrededores sirve de alojamiento de algunas de las criaturas más terribles. From cuenta con actores como Scott McCord (The Sinner), Harold Perrineau (28 semanas después), Catalina Sandino Moreno (Barbarians) y Eion Bailey (Érase una vez).

Desaparecidos 3T (Prime Video)

El Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central nos trae nuevo casos que resolver, en los nuevos episodios de la ficción distribuida por Telecinco y Amazon Prime Video. Una serie que seguirá sorprendiéndonos con sus nuevas investigaciones, donde ya veíamos en el pasado la maestría de Elvira Mínguez, Maxi Iglesias y Juan Echanove.

Todo lo que necesitas (Filmin)

La serie LGTBI germana se ha convertido en una de las grandes sensaciones de los últimos años en Alemania. A imitación de series como Queer as Folk o Looking, la ficción aborda los vaivenes emocionales de un grupo de cuatro homosexuales en las calles de Berlín, en plena era de las aplicaciones de ligoteo. Todo lo que necesitas llegaba a España con sus dos temporadas.

Apagón (Movistar+)

Miniserie española que cuenta con cinco episodios dirigidos por cineastas de la talla de Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez, Isa Campo e Isaki Lacuesta. Un thriller que aborda las historias ocurridas después de que una tormenta solar afecte a la Tierra y cause un apagón generalizado. ¿Qué pasará en un mundo en el que la electricidad no funciona, dejándonos sin medios de transporte y telecomunicaciones? En el reparto encontramos actores como Luis Callejo, Miquel Fernández, Patricia López Arnaiz o Naira Lleó, entre muchos otros.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.