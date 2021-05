Zack Snyder sobre el movimiento #RestoreTheSnyderVerse: "Warner es agresivamente anti-Snyder"

Es un hecho: los fans de Zack Snyder no solo son legión, sino que, con entrega e insistencia, parecen conseguir todo lo que se proponen. Primero, lograron que Warner lanzara su montaje de Liga de la Justicia tras el batacazo del filme terminado por Joss Whedon en gran pantalla. Y ahora se han propuesto reavivar el llamado SnyderVerse; es decir, el universo cinematográfico que el director tenía planeado dentro de DC.

Recordemos que, originalmente, Snyder planeó un arco en cinco partes que habría concluido con Liga de la Justicia 3, pero tras la dividida recepción que tuvo Batman v Superman, estos planeas se paralizaron. Liga de la Justicia, sin ir más lejos, sufrió cambios significativos tras la marcha del cineasta.

Snyder, que se encuentra en plena promoción de Ejército de los muertos, su regreso al cine de zombies de la mano de Netflix, ha concedido una entrevista a Jake's Takes, en la que se ha referido al movimiento #RestoreTheSnyderVerse. Ha asegurado que, pese a la actitud "agresivamente anti-Snyder" de Warner, espera que el estudio se de cuenta de que los fans quieren ver su versión del universo DC.

"Warner Bros. ha sido agresivamente anti-Snyder", ha asegurado: "¿Qué puedo decir? Claramente, no están interesados en mi visión. Pero también diré que desde luego no estaban interesados originalmente en mi visión de Liga de la Justicia. Sin duda, tomaron decisiones respecto a eso".

El cineasta ha continuado diciendo que "me encantan los personajes y me encantan los mundos, y creo que es un lugar genial para hacer una película". "No sé qué podría hacerse de aquí en adelante más allá de que creo que el movimiento fan es muy fuerte y la intención de la comunidad de seguidores es muy pura, tengo un enorme respecto a eso", ha añadido, antes de concluir: "Me gustaría que predominaran las mentes frías en el estudio y vieran que hay este fandom masivo que quiere más de esto. ¿Pero quién sabe qué harán?".

El estudio ya se pronunció al respecto y aseguró que ni el Ayer Cut (en referencia al montaje de Escuadrón Suicida de David Ayer) ni la continuación del SnyderVerse tienen cabida dentro del futuro del DCEU.

Por el momento, Warner y DC continuarán con el calendario previsto, con títulos como El escuadrón suicida (2021), The Batman (2022), The Flash (2022), Aquaman 2 (2022), Shazam 2 (2023), la nueva de Superman (sin fecha de estreno) y Zatanna (sin fecha de estreno), entre otros proyectos.