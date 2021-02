Zack Snyder niega tener fans tóxicos, y cree que quienes lo dicen son unos “amargados”

Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrena este 18 de marzo en HBO España con la forma de una película de cuatro horas. Ocurrirá alrededor de cuatro años después de que llegara a los cines Liga de la Justicia envuelta en unas críticas demoledoras, y el proceso que ha conducido a una situación así ha sido largo y complejo. No obstante, podemos tener la certeza de que el excéntrico proyecto auspiciado por Warner y HBO Max ha sido el resultado de las demandas de los fans del cineasta, que al poco del estreno de Liga de la Justicia se ampararon en el hashtag #ReleaseTheSnyderCut para exigir que el estudio estrenara la visión original de Snyder.

Hay quienes consideran que no lo hicieron con las mejores formas (que, de hecho, los impulsores del #ReleaseTheSnyderCut están entre el fandom más tóxico de Internet), y a ellos se ha dirigido Zack Snyder a través de un libro publicado por Sean O’Connell, director de CinemaBlend. O’Connell se comprometió a escribir un ensayo sobre el fenómeno al poco de confirmarse que Liga de la Justicia de Zack Snyder sería una realidad: su título es Release the Snyder Cut: The Crazy True Story Behind The Fight That Saved Zack Snyder’s Justice League y se publica el 1 de marzo, conteniendo unas airadas declaraciones del director hacia quienes piensan que sus fans son agresivos.

Según Snyder, quienes han implantado la narrativa de que los militantes del SnyderCut son un fandom tóxico “solo son amargados”. “No hay otra forma de llamarlos. Sabemos quiénes han creado esta narrativa, y es bastante obvio cuáles son sus intenciones”, explicaba el director. “Me gustaría enfrentarme a algunos de estos personajes. Una conversación directa estaría bien. Solo para decir, uno, no sabes una mierda de lo que estás hablando. Y podemos analizar todo lo que han dicho. Hay unos cuantos tipos de los que podría hacer una lista de todo lo que han dicho, y demostrarles que todo lo que han dicho está mal”.

“¿En qué mundo tendrían algún tipo de credibilidad? Me encantaría tener la oportunidad de revelarle al mundo, y al fandom en general, quiénes son esos farsantes y qué se debería hacer con ellos. Es un montón de mierda”, prosigue, y aborda directamente la etiqueta de ‘fandom tóxico’. “Respecto al fandom tóxico, o a que ‘es un triunfo del fandom tóxico’, de nuevo, ¿en qué mundo un ‘fandom tóxico’ recauda cientos de miles de dólares para la prevención del suicidio? ¿Cómo es ese fandom tóxico? Posiblemente han conseguido más que cualquier fanbase, y han hecho un bien mayor que cualquier otro grupo. No lo entiendo”.

Snyder se refiere a cómo sus fans recaudaron 500.000 dólares para la American Foundation for Suicide Prevention luego de que su hija muriera y precipitara su salida de Liga de la Justicia. Los reshoots efectuados entonces por Joss Whedon convirtieron la película en ese Frankenstein que los fieles a Snyder querían reparar, y en última instancia también han provocado una llamativa controversia en el seno de Warner, cuando Ray Fisher denunció el comportamiento de Whedon. Las acusaciones de Fisher salpicaron a altos cargos de la compañía y motivaron una investigación que concluyó hace algunas semanas, sin resultados concluyentes más allá de (supuestamente) la salida de Whedon de The Nevers y que el propio Fisher abandonara DC.

La última vez que veremos al actor como Cyborg será, por tanto, en Liga de la Justicia de Zack Snyder, para la que se han rodado nuevas escenas con el reparto original y algunas incorporaciones como Joe Manganiello y Jared Leto como Deathstroke y Joker.