Xavier Dolan ('Mommy', 'Laurence Anyways') aparca por un tiempo el cine: "Estoy cansado"

Para referirse al director y actor quebequés Xavier Dolan suele comentarse eso tan manido de que es un enfant terrible. Lo que está claro es que se trata de un autor singular cuyas películas seducen o no convencen. Lo mismo ocurre con lo que suscita su figura. Estas cuestiones surgen de nuevo por la llamativa circunstancia de que, cansado, sopesa tomarse un descanso.

De ello se ha hecho eco Le journal de Montréal, que recoge declaraciones de Dolan con motivo del estreno en Canadá y Francia, a través de Club illico, de su primera serie, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, que a priori podría traducirse como La noche en que Laurier Gaudreault se despertó. Un proyecto respecto al que señala que se ha entregado "al 200% de manera total, apasionada y hasta agresiva".

"Ya no quiero hacer este trabajo. Estoy cansado. Estamos en 2022 y el mundo ha cambiado drásticamente. Yo, en ese mundo, ya no siento necesariamente la necesidad de contar historias y relacionarme conmigo mismo. Quiero tener tiempo para estar con mis amigos y mi familia. Quiero hacer anuncios y construirme una casa en el campo algún día cuando tenga suficiente dinero ahorrado. No lo digo de una manera triste en absoluto. Solo quiero vivir otra cosa, otras experiencias", expone.

El cansancio no implica por tanto un adiós, sino más bien se trata de un paréntesis, decisión en la que se percibe que influyen las implicaciones de todo el proceso que requiere una producción, la falta de proyectos cinematográficos y el escaso recorrido en términos de público de obras como Mi vida con John F. Donovan (2018), con Kit Harington y Natalie Portman, y Matthias & Maxime (2019).

"Si pudiera rodar una película o una serie y luego desaparecer, lo haría, pero sabemos que antes de filmar hay una preparación y luego están todas las etapas de posproducción. Creo que ya no estoy hecho para eso", explica. "El hecho de haber estrenado Mi vida con John F. Donovan un mes antes que Matthias & Maxime mató las dos películas. ¡Por supuesto que no pasas todo ese tiempo haciendo una película con el sudor de tu frente para que solo cinco personas puedan verla!", ahonda.

El joven director de Yo maté a mi madre, Los amores imaginarios, Laurence Anyways y Mommy, su trabajo más conocido, comenta sobre su serie que en ella canaliza una reflexión sobre la vida, la muerte, el duelo, la redención y la familia. "Es una obra bastante global y existencial, y tal vez sea esa mi manera de despedirme por un ratito…", deja caer.

