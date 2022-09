Will Smith prepara una película con una de las directoras de 'Ms. Marvel'

Ahora que los ecos de cierto bofetón parecen haberse acallado, es el momento de que Will Smith vuelva a lo que mejor se le da: hacer películas. El actor prepara un filme con la directora Sharmeen Obaid-Chinoy, una de las responsables de Ms. Marvel.

Ganadora de dos Oscar por sus cortos documentales Saving Face y A Girl in the River: The Price of Forgiveness, Obaid-Chinoy se prepara para debutar en largo con Brilliance, una película de ciencia-ficción en la que Will Smith figurará como productor y, posiblemente, también como protagonista. Akiva Goldsman, uno de los socios habituales de Smith en Hollywood, también participará en el proyecto.

Basada en la trilogía de novelas firmada por Marcus Sakey, Brilliance estará ambientada en un futuro cercano donde un 1% de la población (los llamados 'abnorms') es visto como una amenaza por sus poderes. El protagonista es Nick Cooper, un abnorm dedicado a perseguir y eliminar a otros miembros de su especie por orden del gobierno.

Vetado durante 10 años por la Academia de Hollywood debido a su agresión a Chris Rock durante los últimos Oscar, Smith estrenará Emancipation en AppleTV+ a finales de este año o principios de 2023.

