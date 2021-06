Warner vuelve a retrasar varias semanas el estreno de ‘Dune’

Desde que, a finales de 2020, Warner Bros. sorprendiera con su modelo híbrido con HBO Max, no cabe duda de que ha sido Dune el título que más crispación ha causado en la industria. Esto se pudo apreciar en cuanto la estrategia se anunció, con Denis Villeneuve alertando de que esto hundiría las posibilidades de una secuela (como es esencial que ocurra, ya que su film solo cubre la mitad de la novela original de Frank Herbert). Lo más grave, sin embargo, ocurrió cuando desde Legendary Pictures revelaron que Warner no les había avisado de qué ocurriría con Dune y Godzilla vs Kong (de las que habían cubierto más de la mitad del presupuesto), y amenazaron con emprender acciones legales.

Ambos estudios pudieron llegar a un acuerdo que condujo al estreno simultáneo en salas y HBO Max de Godzilla vs. Kong, pero desde entonces abundaron los rumores que apuntaban a que Dune tendría un estreno exclusivo por la vía tradicional. Finalmente parece que no será así, y tras varios retrasos Warner ha optado por aplazar una vez más el estreno, fijado para este 1 de octubre. The Hollywood Reporter revela que la major ha decidido retrasar la llegada de Dune a HBO Max y las salas tres semanas, al 22 de octubre, a causa de la competencia que habría tenido de estrenarse en la fecha original, pues compartiría cartelera con la (también largamente postergada) Sin tiempo para morir.

El nuevo retraso de Dune se enmarca en una remodelación del calendario de Warner que también afecta a otros títulos. El 22 de octubre era la fecha original para Cry Macho, lo nuevo de Clint Eastwood, que ahora se ha adelantado al 17 de septiembre. El 1 de octubre, por su lado, ahora acogerá The Many Saints of Newark, la enigmática precuela de Los Soprano que dirige Alan Taylor. Atrasada al día 22, se da el curioso escenario de que Dune ahora competiría tanto con Last Night in Soho (lo nuevo de Edgar Wright) como La crónica francesa de Wes Anderson… que también está protagonizada por Timothée Chalamet.

Todos estos bailes de fecha, claro, son por lo pronto exclusivos a EE.UU., pero es probable que se traduzcan de algún modo en España ya que Dune, hasta ahora, estaba fijada en nuestro país para el 17 de septiembre. Cuesta creer que un blockbuster como el de Villeneuve llegue a España más de un mes antes que en su país originario, pero aún no ha habido confirmaciones al respecto y también hay que destacar que igualmente Dune habrá tenido un amplio recorrido internacional cuando llegue el 22 de octubre: el 3 de septiembre está planeado que se proyecte en la 78 edición del Festival de Venecia.

