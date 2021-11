Vin Diesel suplica a Dwayne Johnson que regrese para el final de 'Fast & Furious'

Toda familia tiene sus desavenencias, incluso una tan unida como la de Dominic Toretto (Vin Diesel) en la saga Fast & Furious. Nos referimos al sonado rifirrafe entre Diesel y Dwayne Johnson (Luke Hobbs en la franquicia desde la quinta a la octava entrega), que incluso llegó a salpicar a otros miembros del elenco (con Tyrese Gibson mostrándole lealtad a Vin) y que se recrudeció con el desarrollo del spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

La novena parte de Fast & Furious llegaba el verano pasado a las salas de cine sin Luke Hobbs, aunque los fans no pierden la esperanza de reencontrarse con el personaje en las dos últimas películas que pondrán fin a la saga que más pisa el acelerador en gran pantalla. Y eso que Dwayne Johnson aseguraba durante la promoción de Jungle Cruise que no estará en las dos producciones restantes: "Les deseo la mejor suerte con Fast & Furious 10, Fast & Furious 11 y el resto de películas de Fast & Furious que hagan y en las que no estaré".

Sea como fuere, Vin Diesel ha decidido dar un paso hacia la reconciliación y se ha abierto en canal en su último mensaje en redes sociales, en el que suplica a Johnson que regrese a la franquicia para su desenlace.

"Mi pequeño hermano Dwayne... el momento ha llegado", arranca el post: "El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No pasa una festividad sin que ellos y tú enviéis buenos deseos... Pero el momento ha llegado. El legado espera".

A continuación, el actor enumera las razones por las que 'The Rock' debe aparecer en el desenlace de esta saga: "Te conté hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo [como se refiere al fallecido Paul Walker]. Juré que alcanzaríamos y mostraríamos lo mejor de Fast en el final que es la décima película. Lo digo con amor... Pero tienes que aparecer, no dejes la franquicia inactiva, tienes un papel muy importante que interpretar. Nadie más puede dar vida a Hobbs. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino".

A la espera de comprobar si Johnson cede y cambia de opinión respecto a su regreso a Fast & Furious, cabe recordar que la novena entrega de la franquicia traía consigo una escena postcréditos en la que aparecía por sorpresa Jason Statham, el socio de Johnson en la ya mencionada Hobbs & Shaw, lo que facilitaría la vuelta de 'The Rock' en las dos últimas películas de la franquicia.

