Vin Diesel recuerda el gran consejo que Paul Walker le ofreció en el aniversario de su muerte

Han pasado ocho años desde que el actor Paul Walker falleciera en un trágico accidente de coche con tan solo 40 años. Su relación cercana con el actor Vin Diesel- gracias a la franquicia Fast & Furious- es bien conocida por todos sus seguidores, quienes siempre se emocionan con las emotivas publicaciones dirigidas a Walker. El aniversario del fallecimiento de Walker ha hecho que Diesel comparta una anécdota del rodaje de Fast & Furious 4, que aún tiene eco en la boda reciente de Meadow Walker.

"Puedo recordar el día en el que estábamos rodando una escena en Fast & Furious 4 donde comíamos comida china y teníamos una escena de combate entre hermanos", comenzaba señalando Diesel en su cuenta de Instagram. "Cuando terminamos el rodaje viniste a mi trailer y me preguntaste, '¿qué estás pensando?'. Siempre sabías cuándo pasaba algo por mi mente. Te conté que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo".

Una confesión ante la que Walker tenía uno de los mejores consejos que darían a Diesel en su vida, padre ahora de tres niños. "Nunca lo olvidaré. Dijiste que muchos tipos duros me comentarían que esperara fuera de la sala de parto, pero eso estaba mal. 'Entra dentro, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida".

Una recomendación de la que Paul Walker hablaba desde la experiencia después de haber tenido a su hija Meadow y que aún sigue muy presente en la vida de Diesel. "Las tragedias vitales van siempre seguidas de una vida de bendiciones, si estás abierto y tienes fe. Mira esta foto Pablo, te hará sonreír. El mismo ángel para el que me ayudaste a prepararme con tus consejos fraternales es el mismo ángel al que la preciosa Meadow pidió que fuera su dama de honor".

Diesel también tenía espacio en el texto para señalar en varias ocasiones lo que "echa de menos" a Walker y la presencia importante entre sus propios hijos. Meadow, quien también recordaba a su padre en las redes sociales con una serie de emotivas imágenes, aprovechaba para señalar su adoración por la familia Diesel. "Te quiero, te quiero y te quiero. Y a mi hermana y mi familia". Y es que, como el propio Toretto destacaba en F&F, la familia lo es todo.

