Angelina Jolie tiene un 2021 cargado de proyectos: al estreno reciente de Aquellos que desean mi muerte se le sumará en otoño la llegada a los cines de Eternals, la película marvelita con la que la actriz debuta en el prolífico MCU. Además, se prepara para el rodaje de Every Note Played, en la que podría compartir pantalla con Christoph Waltz.

Sin embargo, la intérprete y directora ha vuelto a ser noticia y no por su carrera cinematográfica. Jolie ha protagonizado un particular posado para National Geographic por el Día Mundial de las Abejas, que se celebra hoy, 20 de mayo. La ONU escogió este día para concienciar sobre la importancia de las abejas, las amenazas a las que deben hacer frente y su contribución al desarrollo sostenible.

La actriz ha cubierto su cuerpo de estos insectos para apoyar la causa, como podéis ver el en siguiente vídeo que la revista ha compartido en Instagram y en el que vemos a las abejas desplazándose por el pecho, el cuello e incluso la cara de Angelina:

"Todos en el set, excepto Angelina, debían llevar un traje protector", ha contado el fotógrafo Dan Winters, tal y como recoge el post: "Debía estar todo en silencio y bastante oscuro para mantener a las abejas calmadas". En cuanto a la actriz, Winters ha asegurado que "Angelina se quedó perfectamente quieta, cubierta de abejas durante 18 minutos sin una sola picadura".

La artista fue nombrada recientemente madrina de la iniciativa 'Mujeres por las abejas', un programa en el que Guerlain y la UNESCO llevan cinco años trabajando, y que ayudará a formar y apoyar a 50 apicultoras mujeres de todo el mundo.

Jolie también se ha referido al proceso de creación de esta imagen tan particular, proceso por el que no se pudo duchar en los tres. "Estaba tan rara por el pelo, el maquillaje y la limpieza con feromonas", ha asegurado: "No pudimos ducharnos en los tres días anteriores porque me dijeron: 'Si tienes todas estas esencias, champús y perfumes diferentes, las abejas no saben qué eres'. Después me puse unas cosas en la nariz y en las orejas para no dejarles demasiados agujeros en los que meterse".