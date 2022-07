Victoria Alonso, la mujer que decide el destino de Marvel: "Las películas diferentes o más inclusivas también han tenido éxito"

Solemos identificar a Marvel con Kevin Feige, el hombre de la sempiterna gorra en la cabeza. En realidad, sus destinos los decide un triunvirato formado por Feige, Lou d’Exposito y Victoria Alonso. Esta última, está considerada como la mujer más poderosa de Hollywood. Se declara “extranjera, madre, gay y latina” y es la que parte la cara para defender la inclusividad en La casa de las ideas, hasta el punto de acabar de enfrentarse al todopoderoso capo de Disney, Bob Chapek. Ella nos da las claves del éxito, el pasado y el futuro de Marvel.

1. Buscar no los mejores personajes, sino los más cinematográficos que el cómic te pueda dar.

Eternals, Shang-chi, Caballero Luna… Parece que Marvel se ha empeñado en rebuscar en el baúl de los personajes poco conocidos, pero según Alonso, no es una estrategia deliberada. “Cuando empezamos, estábamos muy limitados por los personajes. Los X-Men y Los 4 F no eran nuestros, porque pertenecían a FOX. Tampoco teníamos derechos sobre El Hombre Araña", comienza explicando Alonso. Los personajes más populares de Marvel siempre fueron Hulk y Spider-Man". Y a pesar de todo supieron sobreponerse.

"Iron Man nunca fue popular; Thor, tampoco, ni mucho menos Guardianes de la galaxia. Pero hoy todo el mundo los conoce. Igual que a Kamala Khan. Esa es nuestra idea. Tenemos un catálogo de 6.000 personajes y elegimos los que creemos que mejor pueden desarrollarse en la pantalla. Si tienen vigencia o popularidad no es tan importante. Lo importante es elevar un personaje y una franquicia”, añade la productora.

Victoria Alonso en el rodaje de 'Iron Man 3' | Zade Rosenthal

2. Vivir el día a día.

Cuando Feige y su equipo llegaron a Marvel, nadie esperaba que se convirtiera en el monstruo que es hoy. Avi Arad había conseguido reanimar el sello con sus Spider-Man, pero nadie pensaba que los hombres (y mujeres) en leotardos iban a dar para tanto.

“Queremos mucho a Avid. Los tres trabajamos con él cuando empezamos. Nuestro plan nunca fue crecer tanto. Al principio, solo queríamos hacer una película, luego dos… y así… Fue gradual. De repente, cuando nos dicen que Disney + va a lanzar su plataforma, se produce otro gran cambio y nos tenemos que enfrascar en la producción de series de televisión. Hace poco, ha llegado otra revolución cuando nos han ofrecido implicarnos en la animación. Se dice pronto, pero son 17 años, media vida. Ha sido mucho más lento de lo que parece”

3. Poner coto a los efectos especiales.

Antes de productora, Victoria Alonso trabajó en el departamento de efectos especiales para directores como Tim Burton, así que ha vivido de lleno la revolución del ordenador.

“Los efectos especiales actuales te dan la posibilidad de crear un mundo. Podemos hacer lo que queramos con el ordenador: una ciudad, un mundo, un universo. En un momento dado lo hacíamos con miniaturas, después con pinturas. Las limitaciones que antes tenía el arte ahora no las tenemos. Y eso es un peligro. La limitación es la madre de toda la creación. Es saludable tenerla. Nosotros creamos las películas en postproducción”, razona Alonso.

Victoria Alonso junto a Gwyneth Paltrow Cinemanía

4. Crear universos diversos e inclusivos.

El gran empeño de Alonso y con lo que más se la identifica. También, uno de los temas más debatidos en los foros marvelitas. ¿Hasta qué punto la inclusividad y la diversidad tienen espacio en el mundo de los súper héroes? Hay quien acusa a estos rasgos de haber supuesto el fracaso de filmes como Eternals o Capitana Marvel, afirmaciones contra las que Alonso se revuelve.

“Eternals ha hecho 500 millones de dólares. ¿No te parece injusto que una película que gana 500 millones de dólares en medio de una pandemia se considere un fracaso? Desgraciadamente, ya nos hemos acostumbrado a que si no ganamos 1.000 millones de dólares se diga que nuestra película no ha funcionado. De todas las películas que hace Hollywood, muy pocas hacen 100 millones. A nosotros, si no hacemos 1.000, nos critican. Hay que mirar un poco la vara con la que nos miden", expone la directora.

Fuera de eso, las películas que hemos hecho que han sido diferentes o más inclusivas, Shang-chi ha tenido éxito y crítica y es una bandera de la inclusividad. Cuando veo que consistentemente la taquilla rinde. Si me dices que solo ha ganado 100 millones, pero es que ha ganado más de 400. Obvio que la pandemia nos ha supuesto un obstáculo que nadie vio y del que nadie sabe salir. Es complicado chapotear en el charco y al mismo tiempo intentar estar tres pasos delante del virus".

"De todas maneras, el poder estrenar Spider-Man: No Way Home con su diversidad racial y Doctor Strange en el multiverso de la locura, con su diversidad sexual, y que las dos hayan tenido éxito, y lo que se viene ahora, con Thor: Love and Thunder y demás, creo que nos permite afirmar no solo que el éxito continua, sino que hay un lugar para la inclusividad y la diversidad", concluye Alonso.

