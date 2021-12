"Nos faltan médicos": Víctor Clavijo redobla 'El hundimiento' como crítica a la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid

La interpretación que Bruno Ganz hizo de Adolf Hitler en la película biográfica El hundimiento (2004) ha pasado a la historia no solo dentro de los círculos cinéfilos gracias al talento interpretativo del actor, sino también en el resto de la sociedad gracias a la imparable fuerza de los memes.

Una escena del filme dirigido por Oliver Hirschbiegel donde se ve al dictador alemán visiblemente enfadado con sus oficiales lleva más de 15 años siendo objeto de subtitulados creativos para diversión de las masas. Ya pertenece a las piezas de la historia del meme que deberían estar conservadas en un museo.

No obstante, el actor Víctor Clavijo (Ana Tramel. El juego) lo ha rescatado con la intención de realizar una crítica nada velada a la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid. El intérprete de Lope de Vega en El ministerio del tiempo ha hecho un redoblaje de la escena –en vez de limitarse a modificar los subtítulos del original alemán, como es lo habitual en la tradición de este meme–, poniendo con su propia voz en boca de Hitler una dramatización de lo que considera el hundimiento... de la Atención Primaria.

EL HUNDIMIENTO…de la Atención Primaria. pic.twitter.com/9P8H3jO343 — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) December 22, 2021

El vídeo, que ya alcanza las 200.000 reproducciones, hace referencia a las largas colas que se han podido ver en algunos centros de salud madrileños con personas esperando para poder hacerse pruebas PCR. "Que no den vueltas a las manzanas, que entren por la puerta", propone el Führer en voz de Clavijo. Entonces, el oficial que desata su ira le contesta: "Nos faltan médicos. Usted cerró 41 centros de salud [medida planteada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el verano pasado] y despidió a siete mil sanitarios".

"Esto es un complot contra mí, los sanitarios no quieren trabajar", responde un Hitler progresivamente más furibundo. "Los que enferman lo hacen por joderme". "Quieren salud, quieren cervezas... ¡Lo quieren todo! Y yo no puedo más", prosigue. "Quiero que todos los españoles se saquen el título de sanitario. Así no podrán decir que faltan sanitarios".