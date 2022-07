Thor no está sola como Diosa del Trueno: otras versiones en femenino de los héroes de Marvel

Desde sus inicios, Marvel Comics destacó por la preponderancia de sus personajes femeninos, caso de Sue Richards (La Chica Invisible), Jean Grey (La Chica Maravillosa), Wanda Maximoff (La Bruja Escarlata), o Natasha Romanoff (La Viuda Negra), entre otras… Pero sus partenaires masculinos siempre se llevaban la luz de los focos, tanto en cantidad de series regulares como en su peso en los relatos gráficos.

Esa situación comenzaría a cambiar a finales de los 70, en una Marvel que buscaba diversificar su audiencia y alcanzar a un conjunto de lectoras casi inexistente. Una situación que ha implosionado en esta última década y que gracias al protagonismo de Jane Foster/Natalie Portman en Thor: Love and Thunder, nos permite hacer un repaso no de todas, pero si de algunos de los mejores y más destacados ejemplos de las versiones en femenino de los personajes más importantes del universo Marvel.

Ms. Marvel/Capitana Marvel (Carol Danvers)

Puede que los aficionados a Kamala Khan crean que ella es la única Ms. Marvel. Pero lo que no saben es que Carol Danvers, conocida por los fans del MCU por Capitana Marvel y por su fulgurante aparición en Vengadores: Endgame fue la primera Ms. Marvel. Creada en 1977 por Roy Thomas y Gene Colan como una versión en femenino del Capitán Marvel, el héroe cósmico por excelencia de Marvel, el camino hacia la fama de Carol no fue fácil.

Tuvo la suerte el personaje de caer en manos del guionista Chris Claremont, creador de la versión definitiva de La Patrulla X y especialista en desarrollar personajes femeninos fuertes y carismáticos. Una evolución que hizo que de pasar de ser no más que un spoof en femenino del héroe cósmico, se acabara convirtiendo en un personaje con peso propio. Algo que tras la cancelación de su serie a principios de los 80 tuvo visos de descarrilarse hasta que, de nuevo, Chris Claremont llegara para rescatarla en el clásico Avengers Annual #10 (1981).

En dicho ejemplar, Pícara robaba los poderes de Carol y en el proceso borraba su identidad. A partir de ahí, un vía crucis que la convertiría en personaje recurrente del universo mutante y donde desarrollaría una nueva identidad, Binaria, que aparecería intermitentemente en la serie de la Patrulla X a lo largo de los años 80 y principios de los 90.

Pero lo que le faltaba a Carol para reivindicarse como algo más que una versión en femenino de su homólogo masculino tardaría algo más. Un proceso que comenzaría en los años 90 en la colección de Los Vengadores, de la mano del guionista Kurt Busiek y la serie regular de Iron Man, también escrita por Busiek, donde Carol, ahora reconvertida en Pájaro de Guerra, superaría una crisis alcohólica gracias a su amigo y ex-alcohólico Tony Stark.

Un proceso que la llevaría a convertirse en figura preponderante del panorama de la Marvel del siglo XXI, de la mano primero de su mayor arquitecto, Brian Michael Bendis, en su extensa y polémica etapa al frente de Los Vengadores y ya finalmente en su serie regular, escrita por la guionista Kelly Sue DeConnick y que transformaría a Carol en la iteración definitiva de la Capitana Marvel que serviría de referencia fundamental para su versión cinematográfica.

Spiderwoman (Jessica Drew)

Han existido muchas Spiderwoman a lo largo y ancho de la historia de Marvel Comics. Pero la primera de ellas, creada por Marv Wolfman y Keith Pollard, apareció en 1977, en las páginas del número 32 de la serie antológica Marvel Spotlight. Pero su origen no estuvo exento de problemas, ya que Stan Lee no estaba de acuerdo con la primera propuesta del personaje, obra del guionista Archie Goodwin y donde Jessica Drew, alias Spiderwoman, era realmente una araña real que había sido evolucionada a forma humana por el genetista más famoso del universo Marvel, El Alto Evolucionador.

Stan Lee tomó cartas en el asunto y le dio la vuelta a este bizarro origen. Para el padre del universo Marvel, Jessica Drew siempre había sido una humana a la que su padre científico había inyectado un suero con sangre irradiada de araña. Pero el personaje, más allá de su fantástico e icónico uniforme no tuvo el favor del público de finales de los 70 finalizando su serie regular de manera abrupta en 1983 con su número 50.

Marvel no cejaría de reinventar una versión femenina de su carismático trepamuros. Primero en el año 1984 con Jessica Carpenter, aparecida por primera vez y de manera misteriosa en el número 7 del gran macroevento de la editorial, Secret Wars, en 1998 con Mattie Franklin, en The Amazing Spider-Man 441 y posteriormente en una serie regular propia que alcanzaría únicamente los 18 ejemplares.

Tuvo que llegar la primera década de los 2000 y Brian Michael Bendis, autor especializado en traer personajes del pasado más oscuro de la editorial, para darle una nueva oportunidad a Jessica Drew, convirtiéndola en personaje central de su etapa al frente de Los Vengadores, presencia fundamental del evento Invasión Secreta y finalmente reinventar su origen en una miniserie de 8 ejemplares junto a Alex Maleev en 2009.

Punto de partida de una revitalización del personaje que eclosionaría en una nueva serie regular en 2014, escrita por Denis Hopeless y dibujada por Javier Rodríguez, potenciando los elementos de espionaje y convirtiéndola finalmente en madre de una niña y dando lugar a uno de los títulos más frescos y reivindicables de la Marvel contemporánea.

Hulka (Jennifer Walters)

La primera aparición de Hulka, de la mano de Stan Lee y John Buscema en las páginas de Savage She-Hulk #1 en 1980 no podía predecir la importancia de un personaje que nacería como mera consecuencia del éxito del serial televisivo de Hulk protagonizado por Bill Bixby y Lou Ferrigno. Jennifer Walters, abogada y prima de Bruce Banner, es atacada por unos mafiosos a los que está investigando y su única posibilidad de supervivencia es una transfusión de sangre que (casualidades de la vida) solo puede dársela su primo con un torrente sanguíneo hasta arriba de rayos Gamma.

El resultado: una versión en femenino de Hulk con tan pocas diferencias con su primo esmeralda que rápidamente mordería el polvo de las listas de ventas, cancelándose su colección solo dos años después, con su número 25. Pero otros autores más capacitados, como Roger Stern y sobre todo John Byrne, pusieron su mirada en la superheroína, integrándola el primero en su alineación de Los Vengadores y el segundo en su etapa al frente de Los 4 Fantásticos, sustituyendo a una Cosa perdida en el espacio.

Y la versión de Byrne enamoró a todos los aficionados de los 80. Byrne eliminó el componente salvaje de Hulka, a partir de la aceptación de Jennifer Walters de su yo esmeralda. Un acontecimiento que se merecía una publicación especial: una novela gráfica aparecida en 1985 y que cambiaría el statu quo del personaje y que sería solo el principio. Una segunda serie regular del personaje, escrita y guionizada por John Byrne, aparecida en 1989.

Un serial cuyo rasgo más distintivo eran las constantes rupturas de la cuarta pared de su personaje principal y el tono lúdico y jocoso, que contrastaba con la oscuridad impostada de la mayoría de tebeos de finales de los 80 y principios de los 90. Algo que, etapas más recientes del personaje, en especial las de los guionistas Dan Slott y Charles Soule, han convertido casi en el canon del personaje. Un elemento que parece será fundamental en la próxima serie de Disney, a estrenar el 21 de agosto.

Ojo de Halcón (Kate Bishop)

Miembro fundadora de los Jóvenes Vengadores, quizá uno de los tebeos más disfrutables y reseñables de la Marvel contemporánea, obra de Allan Heinberg y Jimmy Cheung, Kate Bishop ha acabado convirtiéndose en uno de los iconos fundamentales de la nueva Marvel del siglo XXI.

Adolescente multimillonaria neoyorkina, fan del Ojo de Halcón original, Clint Barton, destacó sobremanera con su tutor e inspirador superheróico en la serie regular Ojo de Halcón, obra del guionista Matt Fraction y el dibujante español David Aja. Una de las obras más relevantes del género superhéroico, sobre todo por el revolucionario trabajo gráfico de Aja y que luego tuvo continuidad con un segundo volumen de la mano de Jeff Lemire y Ramón Pérez y una adaptación televisiva homónima en Disney+.

En el terreno comiquero, Kate Bishop se ha acabado ganando los galones, protagonizando su propia serie regular de 16 ejemplares, titulada Ojo de Halcón, de la mano de la guionista Kelly Thompson y el dibujante Leonardo Romero y una continuación espiritual con la misma guionista, Vengadores Costa Oeste, donde era la líder de un supergrupo tan torpón como entrañable que bien merecen ser rescatadas y revalorizadas.

Lobezna (Laura Kinney)

Laura Kinney, Lobezna, es ya conocida por los aficionados al cine de superhéroes gracias a Logan, la crepuscular última película del mutante interpretado por Hugh Jackman, donde Laura, interpretada por la joven actriz Dafne Keen, le robaba muchas veces el protagonismo al mutante con garras de adamantium.

Y es que el origen del personaje ocurrió casi de tapadillo en una serie menor dentro de una época de pruebas y experimentación como fueron la primera década de los 2000, de la mano de los editores Joe Quesada y Bill Jemas. Concretamente en el número 3 de la serie NYX, escrita por Christos Gage.

En dicho ejemplar, los lectores conocerían a Laura, también conocida como X-23, otro más de los experimentos del ejercito estadounidense con mutantes y que ya conocían los aficionados a la franquicia gracias a la legendaria Arma X de Barry Smith, donde descubríamos el tortuoso pasado de Lobezno y el momento en el que conseguiría sus clásicas garras de adamantium.

A partir de ahí y en otros títulos de la franquicia mutante, como Nuevos X-Men y X-Force, los lectores descubrirían el pasado de Laura y su condición de clon de Logan. Y no sería ya hasta el año 2015, a partir de la enésima muerte de Lobezno en la homónima miniserie de Charles Soule y Steve McNiven, que Laura se ganaría los galones de la nueva Lobezno oficial del universo Marvel y su serie regular propia: All-New Wolverine del duo creativo conformado por Tom Taylor y David López.

En la actualidad y a partir de la revolucionaria reconversión de la franquicia mutante iniciada y auspiciada por el guionista Jonathan Hickman, Laura Kinney se ha convertido en elemento fundamental del universo X, siendo protagonista principal de la serie regular de los X-Men escrita por Jonathan Hickman y su sucesora homónima, de la mano de Gerry Duggan y Pepe Larraz, donde Laura es uno de los ejes de las aventuras contemporáneas de la Patrulla X. Nada mal para un personaje menor que comenzó como un mero clon de Lobezno.

Thor Diosa del Trueno (Jane Foster)

Entre 2014 y 2016, la santísima trinidad vengadora (Capitán América, Iron Man y Thor) tuvieron su versión femenina. La del Capitán América, en un relato de mundos y futuros alternativos de la mano de Al Ewing y Alan Davis titulado Avengers: Ultron Forever, donde la sucesora de Steve Rogers era ni más ni menos que Danielle Cage, la hija de Luke Cage y Jessica Jones, que partía de lo desarrollado por Bendis en la serie de Jessica Jones y su etapa vengadora. Un Bendis que convertiría a la adolescente afroamericana Riri Jones en la sucesora de un Tony Stark en una de sus múltiples crisis de identidad.

Pero ninguna de ellas tuvieron una gran repercusión. La primera de ellas, la Capitana América, por su condición de personaje integrado en un futuro alternativo. La segunda, porque tanto la etapa de Bendis al frente de Iron Man no se puede considerar uno de sus mejores trabajos y también porque la inclusión de Riri en la versión adolescente de Los Vengadores, llamada Los Campeones, no tuvo el éxito esperado.

Todo lo contrario que la Diosa del Trueno bajo cuya identidad secreta encontrábamos a Jane Foster, la sempiterna novia de Thor en su identidad humana de Donald Blake en la época de Stan Lee y Jack Kirby. Un personaje que sería condenado al ostracismo a partir de los años 80 cuando la identidad secreta de Thor se demostró un absurdo fruto de otra época de los tebeos de superhéroes.

Integrado dentro de la extensa estancia al frente del personaje del guionista Jason Aaron (posiblemente la etapa mejor y más importante de las seis décadas del personaje, en dura pugna con la de Walter Simonson en los 80), e inspirada en el What If #10 de 1978, obra de Don Glut y Rick Hoberg, la identidad de esta Diosa del Trueno se mantuvo casi un año en secreto, hasta su revelación como Jane Foster en Thor: Goddess of Thunder #8.

La sorpresa: Jane Foster tenía cáncer. Y que cada vez que se convertía en la Poderosa Thor, remitía todos los avances de su quimioterapia, abocándola a una muerte trágica y legendaria. Pero la sangre no llegó al río. Todo volvió a su cauce. Thor recuperó su puesto y volvió a ser digno de Mjolnir y Jane Foster dejó una profunda impresión y un majestuoso legado como Diosa del Trueno.

Su recompensa, convertirse en la nueva Valquiria del universo Marvel y ser la protagonista absoluta de la nueva entrega cinematográfica del Dios del Trueno: Thor Love and Thunder, interpretada por Natalie Portman.

Spider-Gwen (Gwen Stacy)

Surgida de uno de los eventos más influyentes de la historia de Spider-Man, Universo Spider-Man (saga aparecida en la etapa más importante del trepamuros de los últimos veinte años, la del guionista Dan Slott e influencia directa de las películas Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: Lejos de casa) esta versión de Spider-Man no tardó en convertirse en un verdadero fan-favourite.

La particularidad de esta Spiderwoman de Tierra 65 es que es ni más ni menos que Gwen Stacy. En esos giros de acontecimientos tan del gusto de las tierras alternativas, es Gwen y no Peter la que fue picada por una araña radiactiva. En cambio, Peter Parker aquí sirve para enseñarle que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, al no poder Gwen salvarlo al convertirse este en la versión de El Lagarto de esta Tierra 65.

Fue tal el éxito del personaje desde su aparición en 2014 en Edge of Spiderverse #2, que inmediatamente se le asignó una miniserie y una consiguiente serie regular de la mano del guionista Jason Latour. Además de integrarla dentro de la continuidad tradicional, al iniciar una relación con Miles Morales, el Spider-Man del universo Ultimate, en uno de los muchos viajes entre tierras paralelas que se han convertido en el pan nuestro de cada día de la Casa de las Ideas.

Daredevil: La mujer sin miedo (Elektra Natchios)

Para terminar, la sorpresa que nadie se esperaba. Habitualmente, los cambios en el statu quo de personajes establecidos en el imaginario colectivo son anunciados con meses de antelación, desvirtuando la sorpresa para los aficionados el día que el tebeo llega a las librerías. En cambio, Chip Zdarsky, autor de la etapa actual de Daredevil, supo mantener el secreto hasta la llegada del número 25 del volumen 6 del Hombre sin Miedo el 2 de diciembre de 2020.

En ella, el lector es testigo de que tras el encarcelamiento de Matt Murdock/Daredevil, la Cocina del Infierno necesita un nuevo Daredevil que proteja a los humildes habitantes del barrio de una guerra de bandas interminable y sobre todo de la alcaldía de un exmafioso como Wilson Fisk, alias Kingpin. Y quién mejor que Elektra Natchios, la examante de Matt y exninja de La Mano en proceso de redención tras su resurrección, para convertirse en la nueva guardiana de la Cocina del Infierno: Daredevil, la Mujer sin Miedo.

Una situación que, al contrario que en otras ocasiones, no cambiará tras el esperado regreso de Matt como Daredevil. Tras los acontecimientos de El Reinado del Diablo y en el séptimo volumen de la serie regular del personaje, ambos Daredevil, Matt y Elektra, compartirán páginas y aventuras como pareja de vigilantes justicieros.