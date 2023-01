Verónica Echegui: "Sam Claflin es la mezcla perfecta entre Hugh Grant y Jim Carrey"

Nunca subestimes el poder de las novelas eróticas. En un intento de hacer del insulso libro de un autor inglés una novela de éxito, María (Verónica Echegui), una traductora mexicana, decide convertir el trabajo de Henry (Sam Claflin) en una narración erótica, haciendo de él un éxito superventas en su país. Tras conocer este cambio de narrativa, algo que no sentará nada bien a su autor, El libro del amor sigue la historia de los dos personajes a lo largo de su gira promocional por México.

"Fui a México antes de hacer 'La Juani', antes de vivir de esto, y ahora iba a rodar... era muy especial", ha recordado en su entrevista para Cinemanía Verónica Echegui, nominada al Goya a Mejor actriz revelación por su papel en la película de Bigas Luna Yo soy la Juani (2006). "Siento que ahí la vida está más viva, hay más espontaneidad, la vida y la muerte están mucho más cerca [...]. Allí hay más caos, más naturalidad... es todo más salvaje".

Dirigido por Analeine Cal y Mayor, el filme, que se estrena en cines el 13 de enero, utiliza la comedia para narrar la relación entre dos personajes que no acaban de entenderse, y no precisamente por la diferencia de idioma. "Me apetece explorar la actriz cómica que soy. Siento que en la comedia necesito crecer y aprender", nos ha explicado la madrileña.

En este cambio de rumbo, la actriz ha contado con el apoyo de Sam Claflin como coprotagonista, con el que admite haberse echado unas cuantas risas. "En persona es muy payaso, es difícil no reírse estando con él. Tiene esa mezcla perfecta entre Hugh Grant y Jim Carrey".

