'La vampira de Barcelona' y 'Las niñas' triunfan en los Premios Gaudí 2021

La vampira de Barcelona, de Lluís Danés, y Las niñas, de Pilar Palomero, salieron coronadas de la gala de los Premios Gaudí que entrega la Acadèmia del Cinema Catalán. Pero también son dignas de mención las tres estatuillas (mejor documental, guion y montaje) que se llevó My Mexican Bretzel, de Nuria Giménez Lorang.

Este es el palmarés completo de los XI Premios Gaudí:

Mejor película

La vampira de Barcelona

Mejor película en lengua no catalana

Las niñas

Mejor dirección

Pilar Palomero por Las niñas

Mejor actriz protagonista

Candela Peña por La boda de Rosa

Mejor actor protagonista

Mario Casas por No matarás

Mejor actriz de reparto

Verónica Echegui por La ofrenda

Mejor actor de reparto

Alberto San Juan por Sentimental

Mejor guion

Nuria Giménez Lorang por My Mexican Bretzel

Mejor fotografía

Daniela Cajías por Las niñas

Mejor montaje

Cristóbal Fernández & Nuria Giménez Lorang por My Mexican Bretzel

Mejor dirección artística

Lluís Danés por La vampira de Barcelona

Mejor música original

Niño de Elche por Niños somos todos

Mejor sonido

Amanda Villavieja, Alejandra Molina & Fernando Novillo por Las niñas

Mejor vestuario

Mercè Paloma por La vampira de Barcelona

Mejor maquillaje y peluquería

Laura Pérez & Xavi Valverde por La vampira de Barcelona

Mejores efectos visuales

Lluís Rivera, Aleix Torrecillas & Anna Aragonès por La vampira de Barcelona

Mejor dirección de producción

Luis Fernández y Ana Parra por Adú

Mejor película documental

My Mexican Bretzel

Mejor película para televisión

La mort de Guillem

Mejor cortometraje

Ni oblit ni perdó

Mejor película europea

Sorry We Missed You