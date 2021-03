Universal pone fecha de estreno a la secuela de ‘El gato con botas’

La saga de Shrek terminó hace algo más de diez años, con el estreno de Shrek, felices para siempre. Por supuesto, el ogro y sus amigos ya habían conseguido fama suficiente como para formar parte indisoluble de la cultura pop, y en concreto en su vertiente internetera donde es un meme ambulante. Era cuestión de tiempo que DreamWorks Animation quisiera volver sobre sus pasos, y el estudio ha decidido que es una gran idea darle continuidad al spin-off que se estrenó en 2011: El gato con botas, donde el memorable personaje con voz de Antonio Banderas pudo disfrutar de una aventura en solitario.

Sin triunfar demasiado entre la crítica, El gato con botas obtuvo una buena recaudación y llegó a ser nominada al Oscar a Mejor película animada al tiempo que impulsaba varios cortometrajes basados en el personaje, de forma que no es extraño que DreamWorks quiera volver a exprimir la marca Shrek a través de él. Según recoge The Hollywood Reporter el film volverá a contar con Banderas y ya tiene la producción bastante avanzada, hasta el punto de ostentar una fecha de estreno y todo: el 23 de septiembre de 2022. Su título original es Puss in Boots: The Last Wish y cuenta con Bob Persichetti como director, uno de los responsables de esa maravilla que fue Spider-Man: Un nuevo universo.

El gato con botas 2 sustituye en el calendario de Universal a un film de animación sin título, del mismo modo que ha ocurrido con otro estreno recientemente fechado: The Bad Guys es una película de animación dirigida por Pierre Perifel que se basa en los libros de Aaron Blabey, y narra las aventuras de cinco tipos realmente malos (Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha y Mr. Tarantula) mientras planean el gran golpe de sus vidas. El film está escrito por Etan Cohen (no confundir con uno de los hermanos Cohen) y se estrenaría el 15 de abril de 2022. Todo esto en EE.UU., claro; habrá que ver cómo se traduce la situación en España.