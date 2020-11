“Una traición a los enfermos mentales”: David Fincher arremete contra ‘Joker’

Te gustara más o menos lo que Todd Phillips hizo con el personaje titular en Joker, a estas alturas supone algo parecido a un hecho científico que el film ha pasado a formar parte de la cultura popular. Fue la película más controvertida de 2020, catapultó los films basados en cómics a escenarios premiables nunca vistos antes (así lo atestigua el León de Oro en Venecia o el Oscar a Joaquin Phoenix) y a día de hoy sigue siendo discutida por el público, existiendo una considerable polarización entre quienes alaban su complejidad psicológica y quienes cuestionan su discurso político. En caso de existir este último.

David Fincher, que estrena Mank en Netflix este 4 de diciembre (en España tendrá un estreno limitado en cines este 20 de noviembre), ha hablado recientemente sobre el fenómeno, suscribiendo uno de los pasatiempos favoritos de Twitter para dar opiniones sorprendentes y lapidarias en torno a Joker. Para empezar, pone en duda que haya que celebrar como un gran logro la taquilla del film de Phillips, puesto que “nadie habría pensado que Joker podía ser un taquillazo si El caballero oscuro no hubiera sido el éxito que fue”. Curiosamente, la película centrada en la némesis de Batman superó en taquilla a la de Christopher Nolan, con 1.074 millones de dólares recaudados a lo largo del mundo.

Al director de Perdida, en fin, la película no parece haberle caído demasiado en gracia. Es consciente de elementos tan comentados como la relación de Joker con el Nuevo Hollywood, y en concreto con dos films de Martin Scorsese protagonizados por Robert De Niro: Taxi Driver y El rey de la comedia. Lo cual no tiene tampoco por qué gustarle: “No creo que nadie hubiera mirado ese material”, contaba durante una entrevista con The Telegraph que no tiene desperdicio, “y pensara ‘sí, cojamos a Travis Bickle y Rupert Pupkin y metámoslos en una traición a los enfermos mentales, y ganemos miles de millones de dólares”.

Un fenómeno prefabricado

En el año transcurrido desde el estreno de Joker tampoco han faltado voces comparando su influencia social y la crispación despertada con otros films polémicos del pasado, como La naranja mecánica o El club de la lucha. Esta última, de hecho, fue dirigida por el mismo Fincher, y era obvio que eventualmente iba a ser preguntado por ella.

El prestigioso director, no obstante, se resiste a ver comparables ambos fenómenos, en el sentido de percibir Joker como una cuidadosa operación de márketing pensada originalmente para violentar al público y mover la conversación al tiempo que “dignificaba” el cine de superhéroes. Algo bastante distinto a cuando a finales de los 90 adaptó la célebre novela de Chuck Palahniuk, dentro de una película que también fue fruto de numerosas controversias.

“La sensación general entre la gente del estudio era entonces de ‘nuestras carreras se han acabado’. El hecho de que pudiéramos hacer esa película en 1999 sigue siendo, para mí, un milagro”, confesaba. Fincher duda que Warner no se esperara el bombazo de Joker (aun cuando esté muy documentada la negativa inicial del estudio a darle a Phillips un presupuesto comparable al de otros blockbusters del universo DC), y clausura así sus opiniones sobre una de las películas que más han dado qué hablar en los últimos tiempos.

A lo largo de la entrevista, el director de Mank también tuvo oportunidad para hablar de otros temas como la Manhattan de Woody Allen (“una película a la que el paso del tiempo no le ha sentado bien”, en sus propias palabras) o la espinosa cancel culture. “Creo que todo está relacionado con el modo en que la sociedad moderna acoge una disculpa”, opinaba con respecto a esto último. “Si te disculpas de verdad y nadie lo cree, ¿es real esa disculpa? Es una idea problemática, pero vivimos tiempos problemáticos”.