Una mascota tan grande como divertida. Este es el tráiler de 'Clifford, el gran perro rojo'

"Tal vez no te lo creas, pero hay magia a nuestro alrededor. Aunque a veces no es fácil de encontrar". Podría sonar a una frase de Harry Potter, pero no. Así empieza, con voz en off (de Mr Bridwell), el tráiler de la versión con CGI e imagen real de Clifford, el gran perro rojo, la adaptación de los libros escritos por Norman Bridwell, y que a partir del año 2000 también dieron lugar a series de animación, dirigida por Walt Beckers.

Por parte de los humanos, la principal protagonista es Emily Elizabeth, una joven de gran inteligencia y que sufre la incomprensión de sus compañeras de escuela, que adoptará a Clifford. Un cachorro encontrado por el enigmático Mr. Bridwell, recuperador mágico de animales. Además de tener un nuevo y fiel amigo en su mascota sus deseos se harán realidad. El pequeño sabueso crecerá tanto como el amor que le demuestre ella y, dicho y hecho, en el transcurso de una noche Clifford crecerá nada menos que tres metros.

Con el enorme y peculiar perro la aventura, y la diversión, está servida. Tanto el apartamento de Emily, hija de una madre soltera, como las calles de Nueva York serán el escenario ideal para las correrías de su muy canino protagonista.

Las primeras reacciones al aspecto de Clifford, en un vídeo divulgado en noviembre pasado, no solo lo consideraban "horroroso" sino que también señalaban que parecía como si estuviera cubierto de sangre (y, claro, los comentarios también se acordaban de esos primeros diseños de Sonic). Para comprobar definitivamente cómo ha quedado esa combinación de acción real con CGI tenemos el primer tráiler lanzado por Paramount. Y es que la recreación de su canino personaje central no era nada fácil.

En cuanto a Walt Beckers ya tiene experiencia en proyectos similares, pues en 2015 ya dirigió Alvin y las ardillas, Fiesta sobre ruedas; mientras que Emily está interpretada por Darby Camp (Kate en las dos entregas de Crónicas de Navidad, y también ha intervenido en la serie Big Little Lies).

Jack Whitehall encarna a otro de los personajes principales, el enrollado e impulsivo tío de Emily. Y todo un veterano e icono de la comedia, el integrante de los míticos Monty Python John Cleese, es quien asume el rol del narrador Mr. Bridwell.

Clifford, el gran perro rojo está previsto que se estrene en los cines norteamericanos el 17 de septiembre, aunque todavía no hay fecha concreta para que llegue a nuestras pantallas. Paramount Spain anuncia de momento que será "próximamente".

