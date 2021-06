¿Una casa encantada bajo el mar? Así es lo nuevo de Blumhouse

Cuando debutas con una película tan potente como Al interior, corres el peligro de que tu carrera quede marcada para siempre. Julien Maury y Alexandre Bustillo dirigieron este film en 2007, aportando al llamado “nuevo extremismo francés” una de sus obras insignia con un gusto por el gore y la mutilación tanto física como psicológica que convertía a la susodicha Al interior en una experiencia inolvidable (para bien o para mal). Este dúo francés, sin embargo, no ha dejado de trabajar en los años siguientes, probando suerte con una precuela de La matanza de Texas titulada Leatherface y con Kandisha, nueva propuesta de terror que estrenaron el año pasado.

En las últimas semanas el nombre de estos cineastas ha vuelto a tener resonancias debido a la presentación en sociedad de The Deep House, su nuevo trabajo como directores. ¿El motivo? Su originalísimo planteamiento: la historia se centra en dos youtubers interpretados por James Jagger y Camille Rowe que acude a bucear a un lago francés se encuentra una casa sumergida. Dicha casa, naturalmente, ha sido el escenario de crímenes atroces y sigue siendo un lugar de lo más peligroso, como irán descubriendo los protagonistas a medida que se quedan sin oxígeno.

Eso es, una casa encantada submarina. El punto de partida no puede ser más prometedor, y así ha ocurrido que Blumhouse Productions se ha hecho rápidamente con los derechos de distribución en EE.UU. Según recoge Variety, sin embargo, el exitoso estudio de Jason Blum no se plantea estrenar The Deep House en cines, ni tampoco ampararse en el sello de Universal que ha respaldado buena parte de su producción. De hecho, la idea es que The Deep House tenga directamente un estreno doméstico a través de Epix, canal por satélite que es propiedad de MGM.

No deja de ser una pena puesto que la película (cuyo metraje se desarrolla en su mayor parte bajo el agua) promete ser una experiencia que se viviría de forma más intensa en el cine, pero en EE.UU. no tendrá esa oportunidad y está por ver cómo llegará a España (si es que llega oficialmente alguna vez). En su país natal Francia, por otro lado, The Deep House sí conocerá un estreno en salas, concretamente este 30 de junio de 2021. Blumhouse aún no ha desvelado una fecha para el lanzamiento del film de Maury y Bustillo en EE.UU.

Puedes ver su tráiler bajo estas líneas:

