‘Twilight of the Dead’: La película inacabada de George A. Romero verá por fin la luz

George A. Romero revolucionó el cine de terror con el estreno en 1968 de La noche de los muertos vivientes. Un éxito colosal que no solo consolidó la potencia expresiva de una criatura como el zombie; además motivó una saga extendida a través de décadas sin dejar de ganar adeptos, creada por el propio Romero. Así, diez años después tuvimos Zombi (1978, luego sujeto de un remake magnífico a cargo de Zack Snyder), en 1985 se estrenó El día de los muertos, y en 2005 La tierra de los muertos vivientes. En los últimos compases de su carrera el cineasta también firmó El diario de los muertos (2007) y La resistencia de los muertos (2009), aunque nunca las consideró parte de la franquicia.

Romero falleció de cáncer de pulmón en 2017 a los 77 años, y lo hizo dejando de forma póstuma tanto el guion de un film titulado Road of the Dead como el de otro que pretendía ser su despedida oficial del género: Twilight of the Dead (“El crepúsculo de los muertos”). Ahora, según recoge The Hollywood Reporter, este último proyecto podría materializarse muy pronto gracias a la viuda de Romero, Suzanne, que quiere convertir el guion en película. El tratamiento de Twilight of the Dead fue escrito por Romero en compañía de Paolo Zelati; una vez el cineasta murió, Zelati pidió permiso a Suzanne para recurrir a otros dos guionistas (Joe Knetter y Robert L. Lucas) que continuaran la historia junto a él.

“Le di mis bendiciones siempre y cuando pudiera estar ahí en todo momento para asegurarme de que respetarían la visión de George”, explica Suzanne. “Tenemos un tratamiento sólido y el comienzo del guion. Estoy segura en un 100% de que George estaría increíblemente feliz de que esto continuara. Quería que fuera su última entrada en el género zombie”. Ahora que el libreto parece terminado, la idea de Suzanne es empezar a reunirse con directores interesados cuando antes. La escueta sinopsis que ha trascendido por el momento reza lo siguiente: “La Nos encontramos en un mundo diezmado. La vida está casi desaparecida, pero quizá aún haya esperanza para la humanidad”.

Sin embargo, existen datos más allá de este vago claim. Al parecer, Twilight of the Dead surgió de la pregunta “¿dónde fueron los zombies al final de La tierra de los muertos vivientes?”, prestando especial atención a Big Daddy, un líder de los zombies que había conservado la inteligencia y cuyo destino quedaba sin aclarar al final del film de 2005. En efecto, Twilight of the Dead se plantea como un final de la saga sin reparar en los dos films que se estrenaron después (El diario de los muertos y La resistencia de los muertos), así como tampoco en una novela que el mismo Romero escribió como posible culminación: The Living Dead.

“No es ningún secreto que El diario y La resistencia no suponían un final apropiado para la saga, y George lo sabía muy bien”, afirma Zelati. “Twilight of the Dead iba a ser su despedida del género que creó, y quería que fuera una película poderosa”. Robert L. Lucas, por su parte, asegura que “desarrollar el capítulo final del puzzle de este universo es un sueño hecho realidad”, y Knetter rememora cómo durante la escritura vieron varios vídeos de George trabajando en el tratamiento. “Podíamos ver lo feliz que estaba. Eso nos hizo concentrarnos en traer a la vida exactamente lo que habría querido”, explica.

Suzanne, como presidenta de la George A. Romero Foundation, deja claro que “esta será la película que George quería hacer. Aunque alguien recoja la antorcha como director, será sobre todo un film de George A. Romero”. Ahora solo queda, por tanto, que Twilight of the Dead encuentre el director apropiado.