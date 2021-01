Tras ‘Soul’, Pete Docter no tiene intención de dirigir más películas de Pixar

Este 25 de diciembre llegó Soul a Disney+, sin que el coronavirus (y el modo en que la Casa del Ratón está lidiando con él) permitiera que antes pudiera pasar por las salas de cine. Algo que no ha evitado que lo nuevo de Pixar dé pie a una encendida conversación en redes, gracias a la ambición y complejidad de la historia que han puesto en pantalla Pete Docter y Kemp Powers. La sensación general es que Docter ha logrado un nuevo hito tras dirigir películas como Monstruos S.A., Up y Del revés, erigiéndose ahora mismo como uno de los grandes motores creativos del estudio. Sin embargo, los deberes empresariales podrían haber convertido a Soul en su última película como director.

¿El motivo? Que, tras la polémica marcha de John Lasseter (acusado de comportamiento inapropiado con sus empleadas), Docter ha asumido el mando de Pixar como director creativo. Con dos años en el puesto, el artista ha podido concluir Soul y no ha tomado partido en la confirmación de las tres próximas películas del estudio (Luca, que se estrenará en verano del año que viene, junto a Turning Red y Lightyear), pero según cuenta en un perfil de The Hollywood Reporterescrito por Rebecca Keegan las obligaciones de su cargo no tardarán en apartarle de la posición que tenía hasta ahora. Es decir, que Docter contempla no volver a dirigir.

“El trabajo de director creativo contempla no dirigir películas”, explica. “Se trata de guiar a otra gente. Al principio me preocupaba que fuera una limitación, que me apartara de lo que realmente amo. Pero está siendo muy satisfactorio”. Así las cosas, Soul será el último film dirigido y escrito por Docter, lo que dado su currículum da verdadera lástima. Como también le dio lástima, por cierto, que Soul no se estrenara en cines como estaba planeado, pero Docter lo racionaliza así: “Si no hubiéramos tomado esa decisión no sé en qué momento podría haberla visto la gente”.