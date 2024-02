Tráiler, título definitivo y póster de 'Deadpool 3': Ryan Reynolds quiere ser el Jesucristo del MCU (si Hugh Jackman le deja)

Es cierto: a muchos nos preocupaba que la llegada de Deadpool al MCU (y, por ello, a Disney) convirtiese al mercenario bocazas en un personaje apto para todos los públicos. Un miedo sobre el cual Ryan Reynolds nos ha tranquilizado innumerables veces y que ahora el tráiler de Deadpool 3 trata de disipar de una vez por todas.

Porque, además de ofrecer el título definitivo de la cinta, el avance no se corta con todas las señas de identidad de la saga Deadpool. Entre ellas, un humor metaficcional que hace chistes a costa de la propia Marvel y de la casa de Mickey Mouse entre un remolino de sangre e higadillos. Y sí, también sale Hugh Jackman (más o menos).

¿Cuál es el título de 'Deadpool 3'?

Resulta que el título definitivo de la cinta es Deadpool & Wolverine. Así, en inglés, también en la versión en castellano. Eso sí: antes de llegar a esa aparición de Lobezno con la que soñamos todos, hemos escuchado un término no apto para menores (si no sabes lo que significa "pegging", no lo busques en horas de trabajo), una blasfemia ("¡Soy el Jesucristo de Marvel!") y un chiste de caca, entre otras lindezas.

De hecho, el avance nos da una pista sobre la integración de Wade Wilson en el Universo Marvel: esa habilidad de viajar en el tiempo cada vez que muere y resucita (según vimos en Deadpool 2) ha puesto a nuestro antihéroe en el punto de mira de la Autoridad de Variación Temporal, la misma agencia dedicada a salvaguardar la continuidad del MCU que conocemos gracias a Loki.

Sin explicación (¿acaso hace falta?), lo siguiente es Deadpool sembrando la muerte y la destrucción junto a lo que parece un logo en ruinas de 20th Century Fox. Y, cuando parece que Jackman va a aparecer de una vez por todas y escuchamos ese "¡Snikt!" que tan felices nos ha hecho... va el tráiler, y se corta. Algo muy Deadpool, también.

Teaser poster de 'Deadpool & Wolverine'. Cinemanía

Al menos el filme también nos deja un bonito póster en el que sus dos protagonistas aparecen representados por las dos mitades de una medallita de corazón. Eso, y también la fecha de estreno internacional de la cinta, marcada para el 25 de julio. Lo de "come together" vamos a dejarlo como una referencia a The Beatles, que no son horas para apostar por otras traducciones del inglés.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.