Tráiler de 'La estación de la felicidad': Kristen Stewart y Mackenzie Davis protagonizan la 'rom-com' gay de estas Navidades

¿Qué sería de la Navidad sin las comedias románticas pasadas por nieve? The Holiday, Love Actually, todas las películas de príncipes y princesas protagonizadas por Vanessa Hudgens para Netflix...Kristen Stewart y Mackenzie Davis, dos de las actrices más destacadas de su generación, son ahora las protagonistas de la nueva 'rom-com' gay y navideña:La estación de la felicidad.

Se trata del segundo filme de la actriz convertida en directora Clea DuVall (The Intervention), que también ha escrito el guion junto a su colaboradora Mary Holland. Como intérprete, has podido ver a DuVall en las series Better Call Saul o American Horror Story: Asylum, y en los filmes Zodiac o Argo.

La película sigue a una pareja gay, compuesta por Abby (Stewart) y Harper (Davis), que visita a la familia de esta última por Navidad. Abby pretende proponer matrimonio a su novia aprovechando este encuentro, pero Harper no solo ha mantenido su relación en secreto a su familia, sino que estos ni siquiera saben que es lesbiana.

A continuación, puedes ver el tráiler:

Aubrey Plaza, Dan Levy, Alison Brie, Mary Steenburgen, Victor Garber, Ana Gasteyer, Jake McDorman y Michelle Buteau completan el reparto de esta comedia romántica, que se estrenará en EE UU a través de Hulu el 25 de noviembre. En España, la película, distribuida por Sony, llegará a los cines 11 de diciembre.