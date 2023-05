Una vez asumimos que adaptar videojuegos ya no es sinónimo de pegársela en taquilla u horripilar al público (The Last of Us y Super Mario Bros. La película han destruido por siempre esa maldición), Hollywood aún nos puede sorprender con planteamientos que tomen un videojuego como centro, pero busquen una estrategia que vaya más allá de replicar su argumento. Algo que a la saga Gran Turismo le viene bien, porque no tiene argumento alguno. Son simuladores de conducción.

¿Cómo ha querido adaptarlo Sony entonces? Pues recurriendo a una curiosa historia real: la de un apasionado jugador de Gran Turismo cuyas habilidades con los videojuegos le hicieron ganar una serie de competiciones en Nissan. Competiciones que terminaron de algún modo convirtiéndole en un piloto de carreras profesional. De la consola a la pista, y todo gracias a una marca que la película de Gran Turismo quiere homenajear: el film llegará el próximo 11 de agosto a los cines, coincidiendo con el 25 aniversario de la franquicia de PlayStation.

El primer Gran Turismo vio la luz en 1998 y el año pasado se comercializó Gran Turismo 7. La saga goza de muy buena salud, y planteando la película a partir de ella Sony ha reclutado como director a Neill Blomkamp (Distrito 9) con un reparto que fuimos conociendo con cuentagotas en los últimos meses. El tráiler definitivo de la película ya nos permite conocerlo al completo, y además de Archie Madekwe como el joven aspirante Jann Mardenborough tenemos a David Harbour (Stranger Things) y Orlando Bloom (El señor de los anillos).

Ambos interpretan a Danny Moore, ejecutivo de márketing, y a Jack Salter, entrenador de pilotos, que guiarán al protagonista en su carrera. En el elenco también encontramos a Djimon Hounsou y Geri Halliwell-Horner de las Spice Girls, con Josha Stradowski interpretando al conductor rival. La película promete recrear el vértigo en acción real de las carreras de la consola, y puedes echarle un vistazo bajo estas líneas.

