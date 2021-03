Tráiler de 'Spiral': Chris Rock y Samuel L. Jackson resucitan 'Saw'

La saga de terror Saw regresa por novena vez a la gran pantalla con Spiral: From the Book of Saw, protagonizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson. Ha sido precisamente Rock, fan confeso del torture porn creado por James Wan y Leigh Whannell, el que ha optado por calibrar el terror gore propio de esta franquicia y sumarle una nueva aproximación más cercana al cine de asesinos en serie, como el de David Fincher en Seven.

El próximo 21 de mayo veremos cómo le ha salido esta resurrección de la saga, pero, de momento, tenemos un nuevo tráiler con el que ir abriendo boca:

Una caja, un pen drive y un reto: "¿Sabe dónde están sus agente?". Jigsaw vuelve a atacar en este resurgimiento de la saga en el que Rock, productor, guionista y protagonista, Interpreta a un detective de policía que investiga una serie de asesinatos enrevesadamente sádicos que están teniendo a agentes de la ley como víctimas predilectas.

Samuel L. Jackson y Max Minghella completan el reparto como el padre y el compañero del personaje interpretado por Rock. Josh Stolberg y Peter Goldfinger (Saw VIII) firman el guion final y Darren Lynn Bousman, quien ya dirigió de la segunda a la cuarta entregas de la saga, se sienta en la silla de director.

Cabe subrayar que la nueva película se ambienta en el mismo universo de Saw, pero no es una continuación al uso de sus ocho entregas anteriores, ni tampoco un reinicio en sentido estricto.

Spiral se estrena el 21 de mayo en España.