Tráiler de 'Nido de víboras', un cruce entre 'Parásitos' y el cine de Tarantino

El cine surcoreano está de moda. El éxito de Parásitos ganando el Oscar y llenando las salas parecía la guinda a un pastel construido con el paso del tiempo y gracias también al trabajo de otros directores como Park Chan-wook, Kim Jee-Woon, Lee Chang-dong o Hong Sang-soo. Una lista que coronó Bong Joon-ho pero que no termina aquí. De hecho, todo invita a pensar que Parásitos solo fue el principio.

Nido de víboras (Beasts That Cling to the Straw) es la nueva apuesta del cine surcoreano para esta temporada, y ha sido precisamente descrita como un extraño cruce entre Parásitos y el cine de Quentin Tarantino. Una película que cuenta también con actores de los cineastas mencionados, como Jeon Do-yeon (Secret Sunshine), Jeong Woo-seong (El bueno, el malo y el raro) o incluso la reciente ganadora del Oscar a mejor actriz por Minari, Youn Yuh-jung (habitual en películas de Hong Sang-soo como Ahora sí, antes no).

Basada en la novela de Keisuke Sone, Nido de víboras es una película coral en la que todos los personajes tienen un objetivo en común, el dinero, y un elemento que los une y caracteriza, el humor negro. Sospechas, engaños y traiciones se entrecruzan en una historia sin buenos ni malos. Nido de víboras llegará a los cines el próximo 29 de octubre pero ya puedes ver en exclusiva su primer tráiler junto con los dos pósteres oficiales para su estreno en España.

Póster de 'Nido de víboras' Cinemanía | Javier Moreno Cepero

Póster de 'Nido de víboras' Cinemanía | Javier Moreno Cepero

