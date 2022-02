Tráiler de 'Lightyear': Chris Evans nos lleva hasta el infinito y más allá en la precuela de 'Toy Story'

¿De dónde sale ese Buzz Lightyear, amigo inseparable de Woody, de la saga Toy Story? Es la pregunta a la que va a responder Lightyear, precuela centrada en el engreído astronauta, artífice de ese "¡Hasta el infinito y más allá!" que la generación millennial jamás se cansará de gritar.

Chris Evans sustituye a Tim Allen como la voz en versión original del personaje en esta historia sobre el héroe que inspiró el juguete. El filme, que se estrena el 17 de junio, mostrará así el camino recorrido por el Guardián Espacial como joven piloto hasta convertirse en el Space Ranger que todos conocemos. Gatos robóticos, amenazas gigantes y las ganas de despegar están aseguradas, como muestra el tráiler del filme.

"La expresión 'un sueño hecho realidad' se oye mucho, pero nunca había significado tanto para mí”, ha asegurado Evans sobre este nuevo proyecto profesional: "Todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo".

Angus MacLane, veterano animador de Pixar que codirigió Buscando a Dory, se pone al frente de Lightyear, con Galyn Susman (corto Toy Story: El tiempo perdido) como productor.

