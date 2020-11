Tráiler de ‘Let Them Talk’: Steven Soderbergh se embarca con Meryl Streep en un viaje nostálgico

Si por algo puede caracterizarse la carrera de Steven Soderbergh es por la búsqueda constante de retos, y por experimentar con proyectos que parezcan "negarse" unos a otros, como él mismo ha comentado alguna que otra vez en sus entrevistas. No obstante, para Let Them Talk ha querido repetir con Meryl Streep; su experiencia rodando The Laudromat: Dinero sucio para Netflix debió ser tan agradable que director y actriz vuelven a trabajar juntos en este nuevo film, destinado a estrenarse este 10 de diciembre en HBO Max.

Streep está acompañada de otras grandes actrices como Candice Bergen y Dianne Wiest, interpretando a una escritora que decide irse de crucero con dos viejas amigas para recordar viejos tiempos. El viaje de placer es obstaculizado por la llegada al barco de su nieto (Lucas Hedges) y de la agente literaria de Streep (Gemma Chan), y este parece ser todo el planteamiento de una historia bastante minimalista. Tanto, que como comentaban las actrices el mes pasado se ha rodado durante solo dos semanas prácticamente sin guion y sin equipo, limitándose este último a Soderbergh con su cámara.

Let Them Talk cuenta, aún así, con Deborah Eisenberg en calidad de guionista (quien escribió el relato del que parte el film), y HBO Max acaba de lanzar el tráiler correspondiente. Mientras tanto, el siempre inquieto Soderbergh ya está involucrado en un nuevo proyecto para la plataforma de streaming por título No Sudden Move, donde encontramos a actores como Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Ray Liotta y Jon Hamm. Como viene siendo habitual, no hay noticias de cómo podría verse Let Them Talk en España.