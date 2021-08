Tráiler de ‘Fue la mano de Dios’, la nueva (y personalísima) película de Paolo Sorrentino

La relevancia alcanzada en 2013 por La gran belleza ha marcado la carrera posterior de Paolo Sorrentino, lo que no ha sido necesariamente malo. Fardando de Oscar a Mejor película de habla no inglesa, el cineasta italiano ha firmado desde entonces La juventud, Silvio (y los otros) y las aclamadas dos entregas de The Young Pope, pero frente a todos estos títulos Fue la mano de Dios destaca por ser su proyecto más personal. O al menos apunta a ello todos los detalles que conocemos de la película, empezando por esa ambientación ochentera en Nápoles, su ciudad natal.

The Hand of God está descrita como “un relato sobre el destino y la familia, el deporte y el cine, el amor y la pérdida”, contando “la historia de desamor y liberación” del joven Fabietto Schisa, cuya vida se ve afectada en primer lugar cuando conoce a su ídolo Diego Maradona, y en segundo lugar cuando se produce un accidente y el futbolista le salva la vida. A través de Fue la mano de Dios Sorrentino (encargado de escribir el film) reflexiona sobre su juventud y sobre sus grandes pasiones, dentro de una propuesta muy sugerente que ya ha recabado el interés de Netflix.

El oscarizado guionista y director Paolo Sorrentino ('Il Divo', 'La gran belleza', 'The Young Pope') presenta la historia de un chico, Fabietto Schisa, en el turbulento Nápoles de los años ochenta.

Supimos de la existencia de Fue la mano de Dios en julio de 2020, y ya entonces el gigante de streaming se había hecho con los derechos de exhibición, sumando el nombre de Sorrentino a la larga lista de autores que han trabajado con la Gran N: Alfonso Cuarón, Martin Scorsese, David Fincher, Charlie Kaufman… The Hand of God está protagonizada por Toni Servillo (inolvidable en La gran belleza) y se proyectará en pocos días dentro de la Sección Oficial del Festival de Venecia, sin que Netflix haya dado aún una fecha para su llegada a la plataforma. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

