Tráiler de 'Bliss', Salma Hayek y Owen Wilson quieren convencernos de que vivimos en una realidad virtual

Podría ser una más, del montón, pero no. Es la nueva película del guionista y director estadounidense Mike Cahill. Recientemente ha dirigido algún episodio para series de televisión, como en The Magicians, pero no sabíamos nada de él desde hace seis años. Y ¿quién es Cahill? pues el cineasta que cautivó a un buen puñado de cinéfilos gracias a Otra Tierra, su debut en 2011. Una producción de muy bajo presupuesto que abrazaba la posibilidad de un mundo alternativo habitado por nuestro otro yo, en "otra Tierra", y su destino (quizá mejor, quizá peor) al haber elegido opciones distintas en la vida.

O más o menos, porque también nos dejaba flotando en el aire otras cuestiones filosóficas sobre la existencia. Después, en 2014, llegaría su segundo largometraje, Orígenes, sobre la posibilidad de que una vez muertos nuestra alma transmigre a un nuevo cuerpo. Y aquí el número de seguidores de su cine aumentó, con premio incluido a la mejor película en el Festival de Sitges, a la vez que también empezaron a surgir algunos detractores por el toque New Age de sus elementos filosóficos, estéticos o de banda sonora.

Bueno. Haya o no algo de malo en que a uno le guste lo New Age, lo cierto es que Mike Cahill ha vuelto, y esperemos que en forma con Bliss. Lo protagonizan Salma Hayek y Owen Wilson y su trama parece ofrecernos conexiones con sus anteriores temáticas.

En Bliss, Greg (Owen Wilson) es un hombre divorciado cuya vida va a la deriva hasta que conoce a Isabel (Salma Hayek), una cautivadora mujer que vive en las calles. Ella intentará demostrarle que la realidad en la que vive es una simulación, un mundo virtual. Una mala copia, sucia y deprimente, de la verdadera realidad en un mundo lleno de color y alegría en el que incluso ella misma posee habilidades fuera de lo común. Vamos, que todo un goce.

Parece un Mike Cahill en estado puro, y él mismo ha escrito el guion al igual que sus dos anteriores obras (Otra Tierra coescrito junto a su protagonista, la actriz Brit Marling). En cuanto al título no confundir con otra película de 2019, alucinógena y sangrienta, y sin nada que ver con esta, dirigida por Joe Begos.

Para hacernos una idea de cómo es tenemos el primer tráiler (aún en versión original en inglés) de un estreno que está previsto que sea en Amazon Prime Video el próximo 5 de febrero. Fans de Cahill esta puede ser vuestra película del año.