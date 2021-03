Toni Collette debutará en la dirección con ‘Writers & Lovers’

En los últimos años Toni Collette se las ha apañado para acaparar titulares y elogios gracias a su aparición en títulos que han dado mucho que hablar. Dentro de la televisión ha protagonizado Creedme, y en el cine la hemos visto formar parte del reparto de Velvet Buzzsaw, Hereditary, Estoy pensando en dejarlo o Puñales por la espalda, ganando una visibilidad que ha confluido en que Guillermo del Toro la fiche para su próxima película, Nightmare Alley. Al tiempo que Collette, por su parte, se ha visto con ánimos para dar el salto a la dirección, tal y como recoge The Hollywood Reporter.

Será en Writers & Lovers, adaptación de la novela del mismo título que Lily King publicó el verano pasado y que aún está inédita en España. Collette se encargará asimismo de escribir el guion junto a Nick Payne (The Crown) trasladando al cine las desventuras de una aspirante a escritora llamada Casey Peabody cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su madre fallece y se enamora de dos hombres al mismo tiempo (Casey, no su madre). “Llevo tiempo queriendo dirigir, pero el trabajo no me lo permitía. No puedo estar más emocionada por dar vida a la hermosa, divertida y conmovedora novela de Lily King”, ha declarado la actriz de Hereditary.

“Es una historia empoderante y que me habla como mujer y artista. Se trata, en definitiva, de llegar a conocerse y creer en uno mismo. No es algo fácil siempre, pero es el viaje más importante que cualquier persona puede hacer. Me inspira a muchos niveles”, concluye. Writers & Lovers está producida por Topic Studios, compañía detrás de uno de los principales contendientes de la presente carrera de premios: The Mauritanian, que recientemente le diera el Globo de Oro a Mejor actriz de reparto a Jodie Foster.